Lagane kreme više nisu dovoljne – često su potrebni dodatni „slojevi“ i konkretnije formule koje će zaštititi kožu od štetnih vanjskih utjecaja.

Ista je situacija i s nježnom dječjom kožom. Zubato sunce, vjetar, kiša i snijeg mogu negativno utjecati na kožu vašeg mališana i – još je više isušiti. Naravno, postoje formule koje su posebno osmišljene za njegu nježne dječje kože, ali postoje i druge stvari koje možete napraviti kako biste njegovali bebinu kožu tijekom hladnih mjeseci i održali je mekanom, nježnom i elastičnom.

Pojačajte brigu o koži tijekom hladnih mjeseci

Sigurno ste primijetili da tijekom hladnijih mjeseci kao što je veljača dolazi do određenih promjena na koži vašeg djeteta – koža može postati nadraženija i crvenija, usne su suhe i katkad ispucane, a često se dogodi da se određeni dijelovi kože krenu ljuskati i svrbjeti. Da, svemu tomu uzrok je hladno vrijeme. Evo nekoliko jednostavnih savjeta za njegu nježne dječje kože koje su s nama podijelili stručnjaci iz Sudocrema®.

Što napraviti kad su usnice suhe? Nažalost, postalo je uobičajeno da su usne mališana ispucane tijekom hladnijih mjeseci – zrak je hladniji i suši, a usne su im često mokre od sline. Sve to dovodi do pucanja nježne kože; osim što ne izgleda lijepo, također nije ni zdravo jer se kožna barijera oštećuje pa više patogena može ući u organizam. Iritirane i suhe usne možete ublažiti nanošenjem tankog sloja Sudocrema®. Formula ove čudesne kremice nepromijenjena je od 1931. i većina mama obavezno je ima pri ruci.

Dječja koža je crvena i svrbi?

Često i dječji obrazi postaju crveni i suhi. Iako znamo posegnuti za hidracijskom kremom kako bismo ublažili ovu zimsku iritaciju, najbolji pristup je da je spriječimo. Naš je savjet da prije svakog izlaska nanesete njegujuću kremu na obraščiće koja će zaštititi kožu od hladnoće i vjetra. A nakon povratka u topli dom, ako je koža lagano nadražena ili primijetite da je iskočio mali ekcem, obavezno nanesite ljekoviti Sudocrem®. Zahvaljujući hipoalergenom sastavu i cinkovu oksidu prvi je izbor kad treba smiriti crvenu, ispucanu i nadraženu kožu.

Koliko često se dijete treba kupati tijekom zime?

Ako je koža vaše bebe osjetljivija, možda ćete morati prilagoditi i rutinu kupanja tijekom zimskih mjeseci. Naš je savjet da izbjegavate sapune i proizvode za kupanje koji sadržavaju jake sastojke, deterdžente, dezodoranse i mirise jer ti proizvodi još više isušuju i iritiraju kožu. Ako bebu kupate svakog dana, pripazite na temperaturu – mlaka voda je bolja od tople. Tijekom zime pokušajte izbjegavati duge kupke.

Dijete je dobilo pelenski osip! Tijekom zimskih mjeseci pelenski osip može postati velik problem. Već i sami znate zašto: djecu često zabundamo, pazimo da imaju jednu deku, drugu deku, lagani poplun. Naravno, važno je pobrinuti se da im ne bude hladno, no ako pretjeramo – sve to može stvoriti vlažnu okolinu koja dovodi do pelenskog osipa.

Kako je uvijek bolje spriječiti nego liječiti, evo nekoliko savjeta koje možete početi primjenjivati: