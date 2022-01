Kako je Danijel odabrao svoj novi online casino? I koja se priča krije u pozadini ovog super dobitka? Saznajte u nastavku!

Kako je Danijel odabrao novi online casino?

Danijel je dečko iz okolice Rijeke kojemu slot automati nisu novost, ali isto tako nije stalan i iskusan igrač. Tu i tamo posjeti obližnje automat klubove prvenstveno radi zabave, a prvi put je isprobao online casino negdje u petom mjesecu prošle godine. Za razliku od njega, njegovi prijatelji imaju više “casino” iskustva, a su upravo oni ti koji su mu prvi predložili Arena Casino kao novi online casino na kojem bi mogao zaigrati.

Što je najviše utjecalo na to da Danijel odabere Arena Casino kao svoj novi online casino?

“Surfao sam dosta po stranicama online casina i uspoređivao ih, i na kraju se ispostavilo kako Arena Casino ima najbolje promocije. Ono vaše kolo sreće mi se baš svidjelo. Super ideja!” odgovara nam Danijel

Tako se Danijel odlučio registrirati i zatim zavrtio Arenino kolo sreće gdje ga je čekalo obilje besplatnih vrtnji na popularnim igrama Shining Crown i Super Duper Cherry. Njegova sretna vrtnja je odabrala polje krune koje je simbolično nagovijestilo Danijelovu jackpot krunidbu. Ukratko, Danijel je novi online casino oduševio na prvu!

Kako je Danijel osvojio nevjerojatan dobitak?

Nakon što je Danijel isprobao Shining Crown i iskoristio osvojene besplatne vrtnje, slijedila je i prva uplata na novi online casino. Odlučio se na uplatu depozita u iznosu od 200kn, što mu je uz pomoć 100% bonusa na prvu uplatu omogućilo igru s čak 400kn. Dupla sredstva za igru su ujedno i značila duplu šansu za dobitak!

Slijedilo je upoznavanje različitih casino igara, poneki manji dobitak, a izbor je pao ipak na prvu slot igricu koju je zaigrao Shining Crown! Kruna ga je pratila otpočetka njegove casino avanture!

“Igra mi je odlična! Baš me oduševila. Jako je dinamična. A možda je ljubav na prvi pogled presudila. haha” priča nam Danijel

Novi online casino za najbolji početak nove godine

Ipak, sama priča o danu osvajanja rekordnog jackpota je najzanimljiviji dio! Danijel je bio na dočeku nove godine s prijateljima u jednom lokalnom klubu i kako mu nije bilo pretjerano zanimljivo otvorio je svoj omiljeni slot Shining Crown i odredio ulog od 30kn i stisnuo autoplay, a mobitel ostavio na stolu. Malo nakon početka igre, u klubu je krenulo biti sve zanimljivije pa je sasvim zaboravio na mobitel i igru. Kasnije je uz novogodišnje čestitke, dobio i onu najbolju koju mu je poslao njegov novi online casino.

“ Iskreno, skroz sam zaboravio da sam započeo igru, provod je bio super i nisam više gledao u mobitel. Kako je stol bio mokar od pića, prolilo se i po mobitelu, a kasnije, kada sam uzeo mobitel, više nije radio. Tek ujutro kad sam ga odveo na servis, vidio sam najbolju čestitku koju sam mogao dobiti.” prisjeća se Danijel

Na što će Danijel potrošiti svojih gotovo 250.000 kuna?

I na to pitanje Danijel ima spreman odgovor pa nam priča vidno uzbuđen i sretan: “Kupit ću si novi auto,to sigurno. Dat ću svojima nešto, počastit ekipu i tako, uvijek se nađe na što potrošiti lovu. He he. Ma ekipa super ste, baš mi je drago što sam izabrao Arenu za svoj novi online casino, a sada je to moj najbolji casino.”

Danijel je odmah na početku nove godine ostvario sve svoje želje. I vi možete biti kao Danijel ako Arena Casino postane i vaš novi online casino. Zavirite na najbolji online casino, zaigrajte popularne slot igre i ugrabite sretne bonuse na našem Facebooku.