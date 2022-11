Za prijelaz IT industrije s usluga na proizvode te za sredstva za istraživanje i razvoj tih proizvoda, ključna je revizija Strategije pametne specijalizacije (S3). Takva nova strategija može značajno pridonijeti razvoju inovativnog okruženja u Hrvatskoj općenito, stoga je HGK s vodećim IT udruženjima i udrugama intenzivno radila na novoj verziji S3 .

No, ne treba zaboraviti na jedan važan dio slagalice kada govorimo o tome kako izgleda hrvatska IT industrija budućnosti. Monumentalne zaokrete u našoj IT industriji i posljedično u stupnju inovativnosti društva na kraju dana neće realizirati ni stroj ni program, već čovjek. Stoga Hrvatska gospodarska komora za ovogodišnje izdanje tradicionalne konferencije o IT industriji fokus želi staviti na pitanje radne snage u IT industriji.

Brojke mogu zavaravati dok se ne stave u kontekst

Dinamika rasta prosječne neto plaće u IT industriji posebno je izražena u posljednje dvije godine. No, brojke mogu djelovati zavaravajuće idealno dok se ne stave u kontekst. Kontekst je taj da naša IT industrija utakmicu privlačenja i zadržavanja kadra igra s globalnim igračima.

HGK i njezino Udruženje za IT kontinuirano rade na uvjetima za privlačenje i zadržavanje talenata. Jedan od ključnih smjerova djelovanja koji može pomoći da hrvatski IT privuče i zadrži kvalitetne kadrove je poboljšanje zakonske regulative i fiskalne politike te porezno rasterećenje i smanjenje cijene rada. Ključno je i smanjenje jaza između obrazovnog sustava i potreba tržišta rada.

Rezultati ankete o radnoj snazi u IT-ju, kao i presjek stanja IT industrije općenito, predstavit će se na tradicionalnom godišnjem okupljanju IT zajednice – konferenciji HGK, koja će se održati 6. prosinca u Zagrebu pod nazivom IT & HR: Prilike i izazovi.

Jedan panel bit će posvećen i uključivanju IT industrije kao strateškog područja u strategiji pametne specijalizacije (S3) – kako će to utjecati na samu industriju, ali i na razvoj inovativnog okruženja u Hrvatskoj općenito.

Više informacija o programu IT konferencije Hrvatske gospodarske komore i prijavama dostupno je OVDJE.