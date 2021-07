Jedan od godinama najprodavanijih self-tanner proizvoda u SAD-u Golden Star Beauty, ekskluzivno je dostupan i kod nas, putem web shopa. Ljubiteljice preplanulog tena konačno mogu odahnuti i, umjesto na suncu, dane provesti u hladu te se na špici pohvaliti preplanulom, brončanom bojom koja izgleda potpuno prirodno.

Bez pouzdanih proizvoda i „alata“ samotamnjenje može postati iznimno naporno, a ključnu ulogu igra i formulacija proizvoda koja je često na bazi štetnih sastojaka te ostavlja negativne posljedice na našoj koži. Sve je to sada stvar prošlosti jer je od sada na domaćem tržištu dostupna prava revolucija u samotamnjenju, Golden Star Beauty. Sastav ovih proizvoda je 100% organski, veganski, cruelty-free, dermatološki ispitan i najvažnije – BEZ parabena, štetnih kemikalija, umjetnih boja i mirisa i bez straha od narančastih mrlja po tijelu i odjeći. Ova kolekcija proizvoda za samotamnjenje sadrži losion za tijelo i serum za lice.

Self-tanner losion za tijelo na bazi je certificiranih organskih ulja (maslinovo ulje, ulje argana, ulje jojobe, kokosovo ulje, ulje avokada), aloe vere i hijaluronske kiseline, a u pakiranje je uključena i vrlo praktična rukavica za ravnomjerno nanošenje losiona. Provjereni i prirodni sastojci će, osim što će nahraniti kožu, potaknuti i prirodno tamnjenje i to već nakon prvog nanošenja. Svakim sljedećim nanosom moguće je „graditi“ boju sve do one, savršene preplanulosti.

Self-tanning serum za lice može se pohvaliti revolucionarnom, organskom formulom koja duboko hidratizira i revitalizira kožu lica, a uz to potiče i proces tamnjenja. Tako pomaže usporiti proces starenja kože, poboljšati tonus i elastičnost kože, a najvažnije je da pritom ne začepljuje pore. Baza seruma je certificirano organsko ulje šipka uz hijaluronsku kiselinu i vitamin B5.

Oba proizvoda prirodno potiču proces tamnjenja kože. Naime, u oba proizvoda aktivan sastojak za samotamnjenje je derivat šećerne trske koji, kada se nanese na kožu, uzrokuje kemijsku reakciju s aminokiselinama u površinskim stanicama kože te tako započinje prirodan proces tamnjenja. Ovakvo samotamnjenje ne oštećuje kožu jer utječe samo na najudaljenije stanice epiderme, odnosno djeluje samo površinski.

Zato ovoga ljeta konačno možemo u potpunosti poslušati dermatološke savjete i izbjeći štetno sunčevo zračenje te, umjesto prženja na visokim temperaturama, dane odmora provesti u dubokoj hladovini, odnosno prepustiti Golden Star Beauty proizvodima da „odrade“ svoje. Sjajno je i to što će ovi proizvodi, nastavi li ih se i dalje koristiti nakon ljeta, očuvati i produljiti preplanuli ten koliko god želimo.

Vanja Horvat, direktorica i začetnica tvrtke Mevex, ekskluzivnog distributera Golden Star Beauty proizvoda za Hrvatsku, odlučila je svim Hrvaticama u potrazi za savršenim tenom približiti ove proizvode nakon što se i sama uvjerila u njihovu učinkovitost i zdravstvenu ispravnost: „Golden Star Beauty sam počela koristiti na preporuku sestre koja živi u Americi jer je to jedan od najbolje prodavanih proizvoda za samotamnjenje na američkom Amazonu.

Budući da je bilo dosta izazovno naručivati proizvod iz Amerike (nema dostave za Hrvatsku), uvijek bih se opskrbila gotovo za cijelu godinu jer mi je bilo čak i bitnije imati taj proizvod zimi, nego ljeti. Ne volim pudere i tonirane kreme - to nikada ne stavljam na lice jer znam koliko je tu kemije, tako da mi se ovaj organski hranjivi serum savršeno uklopio u moju rutinu. Jednom do dva puta tjedno ga nanesem i cijelu godinu imam fantastičnu boju. Velik broj ljudi, mojih prijateljica i poznanica me uvijek pitao odakle mi tako lijepa boja cijele godine pa sam odlučila omogućiti svima da koriste nešto što zaista najtoplije preporučujem i da pritom izbjegnu probleme s dostavom. Osim toga, proizvod se uklopio u naš asortiman zdravog načina življenja i zdrave, prirodne kozmetike pa sam uistinu sretna što možemo ovaj fantastični proizvod ponuditi u našem web shopu.“

Golden Star Beauty proizvodi za samotamnjenjedostupni su u web shopu zeotex.hr, gdje se nalaze i sve informacije o proizvodima te savjeti za njihovo korištenje.