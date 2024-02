Vremena su se promenila, a u skladu sa njima promenio se i način vođenja mnogih poslova. Stari načini dolaska do kupaca više nisu dovoljni za promociju biznisa koji žele da rastu. U vreme digitalizacije, online marketing predstavlja najbrži način da dođete do svoje ciljne grupe, da oglasite ili proširite svoje poslovanje. Poruka koju želite da pošaljete na ovaj način dopreće do znatno većeg broja potencijalnih klijenata i postati vidljiva svima u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Čak i ukoliko nemate svoj sajt, danas se možete oglašavati online. Naša platforma "Proizvodi i usluge" na kojoj možete oglasiti svoj proizvod ili uslugu omogućiće Vam da se takmičite sa najuspešnijim kompanijama na tržištu rada.

Objava na portalu Proizvodi i usluge predstavlja najefikasnije rešenje da na brz način dođete do što većeg broja potencijalnih klijenata. Svaki oglas kategorizovan je prema delatnosti, sadrži detaljan i reprezentativan opis vašeg poslovanja, reference i kontakt podatke, a izrada sajta nije neophodna za stvaranje pozitivnog “imidža”. Poruka koju želite da pošaljete može dopreti do Vaših klijenata uz znatno manja ulaganja.

Urednici portala Proizvodi i usluge će brinuti o svim segmentima vaše promocije i osigurati priliv novih klijenata. Pristupačno oglašavanje, ali i merljivi rezultati pokazatelj su da je online oglašavanje već godinama sinonim za razvoj biznisa.

Iako su društvene mreže, poput Instagrama, Facebooka ili Linkedina i te kako moćan alat, za uspešan biznis oni često nisu dovoljne. Na sajtu "Proizvodi i usluge" uz pomoć SEO optimizacije našeg sajta klijenti će saznati za Vas.

Optimizacija za pretraživače (Search Enginge Optimisation) je strategija koja je usmerena na organsko povećavanje poseta na sajtu tako što se sajt optimizuje da za određene termine bude što bolje pozicioniran u internet pretrazi (npr. na Guglu). Uz dobru SEO optimozaciju Vaša ponuda će uvek biti na vrhu prve strane.

Više od nekoliko hiljada ljudi dnevno posećuje platformu Proizvodi i usluge u potrazi za uslugama i proizvodima koji su im potrebni. Dokazano je da je ovaj vid oglašavanja dobra prilika za razvoj poslovanja, sticanje novih klijenata, kao i za efektnu prezentaciju novih biznisa i kompanija.

Ono što online markting takođe pruža jeste merljivost rezultata. Kada sumirate sve poslove koje ste pridobili isključivo od oglašavanja naportalu Proizvodi i usluge videćete da se Vaša investicija isplatila i da ste počeli da zarađujete na njoj.