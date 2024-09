Julius Meinl ima pobjednika prvog međunarodnog barista cup-a

Vajio je predstavljao Ujedinjene Arapske Emirate, a u Dubaiju radi za Atlantis the Royal Resort. On je glavni barista hotela, te upravlja s više od 35 restorana. Njegova iznimna vještina pripreme kave impresionirala je suce, kao i iskrena strast prema kavi koja se vidjela u njegovom nastupu. "Vrlo sam zahvalan što sam došao u Beč i natjecao se s ovim nevjerojatnim ljudima", rekao je Vajio. "Kada pripremate kavu srcem, strast se vidi i rezultati moraju biti odlični. To je moja tajna."

Ostali pobjednici pojedinačnih kategorija su:

Espresso: Vladimir Chzou (Red Rabbit), predstavljao je Moldaviju.

Latte Art: Luca Riccardi (Bar Attymo), predstavljao je Italiju.

Signature Drink: Mario Benetseder (Café Orchidee), predstavljao je Austriju.

Pobjednici 12 nacionalnih barista natjecanja, održanih ranije ove godine, natjecali su se s Julius Meinl super premium 100% Arabica 'Belvedere Blend' kavom, koja je dio dvostruko certificirane The Originals Bio i Fairtrade linije. Ocjenjivali su ih stručni suci u 3 kategorije: Espresso, Latte Art i Signature Drink.

Ostali natjecatelji pokazali su izniman talent na međunarodnoj pozornici:

Mladen Jurošević (Café Bar Vremeplov), Bosna i Hercegovina

Davor Meštrović (Garaža Caffe Bar), Hrvatska

Štěpánka Potůčková (Café and Bistro Chodský), Češka

Davit Nikolishvili (Ambassadori Tbilisi Hotel), Gruzija

Daria Tovkach (Mr & Mrs Coffee), Poljska

Ionela Todoran (Café Wien), Rumunjska

David Melicher (Crowne Plaza), Slovačka

Coral Gamliel (Café Noir), Sjedinjene Američke Države

"Danas se svaki barista natjecao koristeći vrhunsku kavu i najmoderniju opremu, uz podršku velikog stručnog znanja naših globalnih i lokalnih timova. To je usluga koju nudimo i našim HoReCa partnerima. Kombijacija talenta i predanosti naših vrhunskih barista jamči izvanrednu kavu, svaki put." – izjavio je Marcel Löffler (CEO, Julius Meinl Coffee Group)

Baristi su svoje vještine pokazali koristeći SCA certificirani Rancilio RS1 aparat za kavu, Fiorenzato F83 Pro Grinder i BWT Bestaqua ROC sustav reverzne osmoze. Ova oprema, održavana specijaliziranim proizvodima za čišćenje Caffetto, zaslužna je također za prepoznatljivu kvalitetu Julius Meinl napitka u šalici.

Četiri pobjednika otputovat će u Honduras, u siječnju 2025.godine, na plantažu kave gdje Julius Meinl nabavlja organsku i Fairtrade certificiranu kavu za The Originals Bio Fairtrade asortiman. Ova jedinstvena avantura, organizirana u partnerstvu s Fairtrade-om, nudi priliku baristima da urone u bogatu kulturu kave Hondurasa i prošire svoje znanje o uzgoju kave. Na putovanju će im se pridružiti i Christina Meinl, članica obitelji pete generacije, te Hartwig Kirner, direktor Fairtrade Austria.

