Osim što dolazi u hit bojama koje dizajneri u 2022. godini obožavaju, najnoviji Samsung pametni telefon Galaxy S21 FE 5G osmišljeni su s Contour-Cut okvirom, koji, poput konturiranja prilikom šminkanja lica, vašem Galaxy uređaju kreira jedinstveni izgled i blenda granice kamere i ostatka uređaja.

Tanak poput eyeliner crte, najnoviji Samsung Galaxy S21 FE 5G vrlo je elegantan i lako ga je nositi. Poput najbolje frendice, bit će budan i pratit će vas u stopu uz odličnu bateriju od 4500 mAh koja će bez problema potrajati cijeli dan, pa ćete moći zabilježiti sve trenutke u danu.

KAMERE ZA LJUBITELJE SAVRŠENE FOTKE

Najljepšu fotku imat ćete baš vi jer Galaxy S21 FE 5G koristi najmoćnije kamere koje trenutno postoje u industriji pametnih telefona, pa zahvaljujući svojim funkcijama sam podešava postavke, a vama poklanja najživopisniju fotografiju ikad. Čak i da ste fotografski amater, možete stvarati najbolji content na društvenim mreža – od fotkanja hrane, outfita pa sve do landscape umjetničkih fotki- i to na razini pravog profesionalca. Uz to, vaš najnoviji „buddy“ ima prednju kameru od 32MP koja vam omogućava najbolji selfie ikad. Njegova dodatna opcija AI Face Restoration izbrisat će sve nedostatke na licu, pa se ne morate brinuti radi akne koja je tek iskočila ili krivo počupane obrve.

Još jedna sjajna inovacija je i dvostruko snimanje, pa sada istovremeno možete snimati i prednjom i stražnjom kamerom, što je super ako idete na koncert ili snimate vlog ili Instagram reels. Ovaj slatkiš među pametnim telefonima donosi i unaprijeđenu Night Mode opciju, pa sad možete napraviti potpuno čiste fotografije čak i po najvećem mraku.

MOGUĆE JE – PERSONALIZIRANI WIDGETI!

Pravi šećer na kraju je i „unutarnji dizajn“. Zahvaljujući inovativnom One UI 4 operativnom sustavu na bazi Androida, možete kreirati potpuno personaliziranu, jedinstvenu temu i prilagoditi je sebi. Iskoristite vlastite uspomene ili maštu i kreirajte potpuno svoje widgete, ikone, obavijesti i pozadine.

Vaš kreativni svijet može ostati i potpuno vaš jer S21 FE 5G donosi novu nadzornu ploču za privatnost kako bi s jednog mjesta mogli pratiti sve svoje postavke, pa tako u svakom trenu možete biti sigurni da obavijesti vidite samo vi i samo vi znate što znači neka ikona.

IDEALNI PAMETNI TELEFON ZA DRUŠTVENE MREŽE I IGRU

Brzi čip, moćni procesor, veliki zaslon i dugotrajna baterija omogućuju vrhunsko iskustvo igranja i čine Samsung Galaxy S21 FE 5G idealnim uređajem za bezbrižno pregledavanje i dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama. Osim toga, preuzima ulogu odličnog asistenta za praćenje i snimanje svih TikTok trendova i tranzicija s kojima, a uz to će vam definitivno uljepšati Instragram feed bez potrebe za dodatnim filterima i uređivanjem fotki. Instagram ili TikTok, nije bitno jer uz Samsung Galaxy S21 FE 5G svijet društvenih mreža je na dohvat ruke. Najnoviji Samsung Galaxy S21 FE 5G na policama je od 11. siječnja, a sve informacije o uređaju pronađite na: https://www.samsung.com/hr/smartphones/galaxy-s21-5g/galaxy-s21-fe-5g/