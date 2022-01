I ove godine Konzum i Mastercard ujedinili su snage u pružanju pomoći socijalno ugroženim obiteljima u Hrvatskoj s djecom predškolske i školske dobi, kao i UN-ovom Svjetskom programu za hranu. U kampanji koja je počela 20. prosinca 2021., a traje do 15. siječnja 2022. od svake transakcije Mastercard® i Maestro® karticama u Konzumovim prodavaonicama diljem Hrvatske, izdvaja se dio sredstava, a prikupljena donacija će se u jednakom omjeru uručiti Udruženju „Djeca prva“ te World Food Programmeu, a sve u svrhu smanjenja broja siromašne djece u Hrvatskoj te osiguravanja školskih obroka u Ruandi.

Globalna kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 utjecala je značajno na sve sfere ljudskog života, a pogođeno gospodarstvo neminovno je doprinijelo većem siromaštvu pri čemu nažalost nisu izuzeta ni djeca. Prema brojkama iz UNICEF-a, 700 milijuna ljudi diljem svijeta živi u iznimnom siromaštvu. Iako čine trećinu globalne populacije, djeca predstavljaju više od pola tog broja – naime, 356 milijuna djece u svijetu živi u iznimnom siromaštvu. Čak i u najbogatijim zemljama, jedno od sedmero djece je siromašno.

U isto vrijeme, dok je gotovo 38 milijuna djece diljem svijeta pretilo, samo u Africi bi broj pothranjenih do 2030. mogao sa sadašnjih 20% narasti na preko 50% cjelokupnog stanovništva kontinenta. Upravo je Svjetski program za hranu, s kojim je 2012. Mastercard sklopio partnerstvo te svake godine u sklopu kampanje Priceless Causes doprinosi osiguranju sredstva, jedna od najvećih globalnih inicijativa koja se bori da se taj scenarij i ne ostvari. Krovni cilj ove globalne inicijative je da se do 2030. godine osigura 100 milijuna školska obroka u najugroženijim dijelovima svijeta.

Neumoljivi globalni trend prate i brojke o socijalno ugroženima u Hrvatskoj. Prema istraživanju Ekonomskog instituta („Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj“) iz 2019. godine, gotovo 300.000 djece u našoj zemlji živi u siromaštvu, često bez osnovnih životnih potrepština. Navedeno istraživanje iznosi još jednu poražavajuću statistiku: svaki peti član siromašnih obitelji izjavio kako je barem jedan član kućanstva u zadnjih mjesec dana išao gladan na spavanje.

Partnerstvo s Konzumom nastavak je Mastercardovih aktivnosti u sklopu globalnog partnerstva sa Svjetskim programom za hranu te borbe protiv gladi školske djece u svijetu. Uz donaciju za školske obroke u Ruandi, donacija će biti dodijeljena i Udruženju „Djeca prva“ koje radi s djecom, mladima i obiteljima koje žive u rizičnim uvjetima. Cjelokupni iznos donacije namijenjen Udruženju „Djeca prva“ bit će iskorišten za pružanje izravne humanitarne pomoći obiteljima s djecom školske i predškolske dobi.

Potrošačima se ne naplaćuje nikakav donacijski iznos na iznos njihove kupnje, a sav trošak donacije snose isključivo Konzum i Mastercard. Za detalje posjetite mastercard.hr i konzum.hr.