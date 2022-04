Joksimović progovorio o iznenađenju koje sprema u Areni Zagreb

Uoči skorašnjeg koncerta u Areni Zagreb, Željko Joksimović je za Extru FM ekskluzivno progovorio o iznenađenju koje priprema za zagrebačku publiku, a otkrio je i da supruga priprema jedno za njega.

Jedna od najsjajnijih regionalnih zvijezda vraća se u Arenu Zagreb 18. travnja, idućeg ponedjeljka, a najavljeni spektakl ponukao je ekipu Extre FM da 'potegne' do Beograda i sazna detalje. Poznati glazbenik ugostio ih je u studiju njegove televizije K1 i otkrio da za zagrebačku publiku priprema posebnu glazbenu poslasticu.

'Napravili smo jedan novi aranžman pjesme Ponoć koja zvuči potpuno latino, skroz je neodoljiva kad je čujete. Svirat ćemo i to u Zagrebu. To je najsvježija pjesma. Ako ne stignemo spremiti ovu novu, za koju mislim da je stvarno super, a ima preko 10 tih novih, mislim da će Ponoć biti. Imamo neku ekstenziju, ne traje tri nego šest minuta. To će biti premijera mog izvođenja. Ja jesam autor te pjesme, međutim Aco Pejović i Suzana Branković originalno pjevaju tu pjesmu. Ja ću taj put biti, pored toga što sam kompozitor, i izvođač jednog dijela pjesme, a Suzana će pjevati onaj dio koji inače pjeva.'

Svi njegovo obožavatelji jako dobro znaju da je riječ o pjesmi iz filma Toma koja je doživjela veliki uspjeh i postala hit, uostalom kao i film u cijeloj regiji.

Osim premijere, možemo li u Zagrebu očekivati i goste?

'Nemam u planu, iako imam puno dobrih prijatelja i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj. Ovo je koncert mog druženja s publikom, tako da je publika gost', poručio je Joksimović koji ima velika očekivanja od ovog nastupa.

'Ovo izgleda kao prvi koncert u karijeri nakon više od 500 dana bez velikih koncerata. Ovo je zaista prava prilika da se na dobar način vratimo u stare vode, da se družimo s publikom i doživimo jednu vrstu katarze. Ne samo ja nego cjelokupna moja ekipa, svi koji su na sceni i oko scene da se osjete ponovno živima', kaže pjevač uoči povratka u Arenu Zagreb nakon tri godine, ali u hrvatskoj metropoli je puno češće.

'Volim što se osjećam dobro u tom gradu i dosta surađujem s ljudima iz Hrvatske.'

Ovaj svestrani glazbenik sa zagrebačkom publikom družit će se dva dana prije okruglog 50. rođendana, a voditeljici Ivoni Ažić otkrio je da mu supruga u Beogradu priprema zabavu iznenađenja.



'Moja supruga s prijateljima organizira mi rođendan. To nije iznenađenje, jer znam da mi je 20. travnja rođendan, ali sve ostalo će biti iznenađenje. Oni prate neke moje senzibilitete tako da sam siguran da će napraviti dobar rođendan.'

U velikom intervjuu za Extru FM prvi je put iznio svoje mišljenje o pjesmi 'In Corpore Sano's kojom će Konstrakta predstavljati Srbiju na Eurosongu i otkrio što sve uskoro možemo od njega očekivati.

Idućeg ponedjeljka u Areni Zagreb očekuje nas večer puna emocija i odlične muzike uz jednog od najpopularnijih glazbenika u regiji za čije nastupe se uvijek traži karta više. Zato požuri i osiguraj svoje mjesto u dvorani na vrijeme putem sustava Eventim.