Joey Calderazzo Trio, Camilla George, Nduduzo Makhathini i veliki koncert na Međunarodni dan jazza!

Na Međunarodni dan jazza, 30. travnja, Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera nastupit će s Javierom Girottom na saksofonu – nevjerojatno svestranim umjetnikom iz Argentine.

Joey Calderazzo jedan je od najboljih pijanista svojega naraštaja. Prošao je put od čuda od djeteta, preko traženog session glazbenika do skladatelja, improvizatora, elitnog člana i vođe najboljih jazz-ansambala. Njegov dugogodišnji trio nedavno je snimio album „Live From The Cotton Club Tokyo, Volume I“. Calderazzo istražuje originalnu glazbu i obrade u izvedbama uživo koje su nadahnute njegovim nevjerojatno širokim pristupom jazzu, a u Lisinski dolazi s bubnjarom Davidom Hawkinsom i kontrabasistom Orlandom Le Flemingom.

Taj izvorno klasični pijanist - koji je odbio stipendiju za Berklee College of Music i odustao od Manhattan School of Music! - zaronio je naglavce u povijest jazz-klavira i njegovih heroja. Calderazzo utjelovljuje swinging blues i post-bop, tradicionalni jazz i improvizaciju koja ne prestaje istraživati granice.

Snažni kulturni korijeni saksofonistice Camille George i ljubav prema spajanju afričke i zapadne glazbe utjecali su na njezin jedinstven stil. On joj je pribavio visoko mjesto na novoj londonskoj jazz sceni. Glazba joj je hipnotizirajuća mješavina afrofuturizma, hip hopa i jazza, s politički usmjerenim podtekstom, povezanim s njezinim nigerijskim identitetom i nasljeđem, koji održava afričku povijest, kulturu i tragediju ropstva.

Treći studijski album Camille George „Ibio Ibio“ iz 2022. godine posveta je njezinu nigerijskom plemenu Ibibio. Na njemu su sudjelovali sjajni glazbenici Daniel Casimir, Sarah Tandy, Winton Clifford i mnogi drugi.

Pijanist Nduduzo Makhathini odrastao je u bujnim i krševitim krajolicima uMgungundlovua u Južnoafričkoj Republici, gdje su glazba i ritualne prakse bile simbiotski povezane. Mjesto je to i kraljevstva Zulu iz 19. stoljeća. Zulu, zapravo kodeks afričkog ratnika, duboko se oslanja na glazbu za motivaciju i iscjeljenje; ta je snažna simbioza ključna za razumijevanje Makhathinijeve vizije. Ipak, i crkva je imala ulogu u izgradnji njegova doživljaja glazbe.

Makhathini je voditelj glazbenog odjela na Sveučilištu Fort Hare u provinciji East Cape. Nastupao je u domovini i SAD-u, osobito u New Yorku. Dobitnik je brojnih nagrada. Sa suprugom, pjevačicom Omagugu, ima diskografsku kuću, a izdao je niz vlastitih albuma od kojih je, primjerice, „Modes of Communication: Letters from the Underworlds“ iz 2020. u The New York Timesu proglašen jednim od najboljih jazz-albuma godine. Njegova glazba čista je magija koja širi užitak i iscjeljenje, transcedentni doživljaj koji se rijetko iskusi i nikad se ne zaboravlja.

Jazz orkestar HRT-a jedini je profesionalni jazz-orkestar u Hrvatskoj i jedan od najdugovječnijih big bandova na svijetu, djelujući gotovo 80 godina. Od svojih prvih dirigenata - Zlatka Černjula, Miroslava Killera, Milivoja Körblera i Nikice Kalogjere, preko Miljenka Prohaske koji ga je vodio više od trideset godina, do Silvija Glojnarića, Saše Nestorovića i Andreasa Marinella, profilirao se u jedan od najutjecajnijih jazz-sastava u nas. Od sezone 2019./2020. umjetnički voditelj je trombonist, dirigent, skladatelj i aranžer MironHauser.

Međunarodni dan jazza Orkestar će u Lisinskom obilježiti uz jednog od najcjenjenijih argentinskih jazz-glazbenika, skladatelja, aranžera, pedagoga i virtuoza na saksofonu, klarinetu, flauti i andskim tradicionalnim instrumentima - Javiera Edgarda Girotta. Taj je umjetnik diplomirao s maksimalnom ocjenom na američkom Berklee College of Music. Poznat po jedinstvenom kombiniranju jazza i argentinske glazbe, osnovao je kultni sastav Aires Tango. S njim je objavio15 albuma koji spajaju jazz, etno i tango. Girotto je surađivao sa simfonijskim orkestrima i nastupao u prestižnim dvoranama diljem svijeta.

Uživajte u jedinstvenim jazz-gostovanjima ovoga proljeća u Lisinskom!