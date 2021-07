Liniju Planet of plants čini sedam proizvoda: burger, salama, ulje, majoneza, umak, namaz i kockica kokosa, a svi oni imaju par zajedničkih osobina – 100 % su biljnog podrijetla, uz 100 % okusa te ne sadržavaju jaja, gluten i soju, a razvili su ih stručnjaci iz perjanica domaće prehrambene industrije – Zvijezde i PIK Vrbovca.

Glavna sastavnica mesa Planet of plants burgera u zadnje je vrijeme popularni protein graška te vlakna, proteini i omega 3 masne kiseline. Burger uz to ne sadrži soju i gluten, a pun je okusa koji volimo i jednostavan je za pripremu – potrebno ga je peći samo dvije do tri minute sa svake strane na tavi i roštilju, nakon čega je spreman za ubaciti u pecivo. Pripremiti ga možete uz malo Planet of plants ulja koje je mješavina onog najboljeg od suncokretova i konopljinog ulja ili uz Planet of plants kockicu, kokosovo ulje neutralnog okusa i mirisa za prženje i za pečenje.

A ako želite nešto prigristi, možete si složiti sendvič od Planet of plants salame i majoneze. Salama je izrađena je od proteina suncokreta, bogata je vlaknima, proteinima i omega 3 masnim kiselinama, a majoneza koja je nositelj vegan oznake je pripremljena od suncokretova ulja i ekstrakta riže, s dodatkom praha psillyiuma i bambusa.

Planet of plants linija sadrži još i delikates umak koji čini kombinacija đumbira, kurkume i kumina, a koji je idealan za ljetne salate i jela od ribe, dok će svaki doručak obogatiti Planet of plants namaz pripremljen od ulja i sjemenki konoplje.

Planet of plants linija proizvoda namijenjena je svima, bez obzira kako se nazivali, pa tako i onima koji se ne žele odreći mesa, premda prednost daju namirnicama biljnog podrijetla - danas popularno zvanim fleksitarijancima. Zbog pažljivo biranih sastojaka, pogodna je i za vegane i vegetarijance. Jeste li već imali priliku kušati neke od inovativnih Planet of plants proizvoda?