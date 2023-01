Prirodno je zaspati čim legnemo na krevet. I to posebice ako smo okruženi brdom udobnih jastuka i jastučića, svježe opranom i mirisnom posteljinom te madracem zbog kojeg se čini da ležimo na oblaku.

Zdrava odrasla osoba trebala bi zaspati unutar 15 minuta, a ako je potrebno više od 30 minuta to bi mogao biti jedan od znakova nesanice.

Poznata televizijska voditeljica Jelena Glišić otkrila nam je kako je ona noćna ptica koja gotovo nikada nema problema s usnivanjem.

- Bitno mi je da spavam osam sati dnevno i tu naviku održavam. No, zanimljivo je da me tek navečer, poslije 22 sata, pukne adrenalin pa radim kao da je jutro. Zato večeri često provodim u učenju tekstova. Kad sam pod velikim stresom ili ako intenzivno o nečemu razmišljam onda mi je teško zaspati, ali nisam jedna od onih koji se prevrću po krevetu. Dovoljno mi je pročitati par stranica neke knjige da zaspim - smije se Jelena.

Svoju spavaću sobu opisuje kao minimalističku oazu u nijansama opuštajuće bež boje. Na noćnom ormariću uvijek ima hidratantnu kremu, balzam za usne i knjige koje obožava kupovati. No, znaju se nagomilati jer ih ne stigne čitati s obzirom na to da brzo utone u san.

- Trenutačno sam zapela na romanu „Priča o novom prezimenu“, drugom dijelu tetralogije „Genijalna prijateljica“ talijanske spisateljice Elene Ferrante - priznaje rođena Karlovčanka koja je na glasu kao jedna od najljepših Hrvatica. Mnogi se zasigurno sjećaju da je 2005. godine ponijela laskavu titulu Miss Universe Hrvatske. Stoga, jasno je da san za nju ima i beauty funkciju.

- Beauty sleep nije utopija. Kada odspavam svojih nužnih osam sati zbilja zamijetim da mi je lice manje otečeno i nemam podočnjaka. Volim se trackati kremicama i rituali skidanja šminke prije spavanja potraju dosta dugo. No, zato mi je koža ujutro čvršća i izgledam svježije - rekla je poznata voditeljica koja u svom ormaru ima samo udobne pamučne pidžame, mahom s likovima iz crtića.

Gotovo dvije trećine svjetske populacije bori se s pomanjkanjem sna, a to im ugrožava zdravlje i kvalitetu života. Jelena nam je zato otkrila svojih pet provjerenih trikova za dobar san.

- Osnovno je nabaviti kvalitetan madrac koji ne smije biti premekan da potonete u njega, već treba pružiti potporu vašem tijelu. Ključni su i jastučići. Ja ih imam možda i previše jer volim spavati na boku, s jedinim jastukom pod glavom, dok drugi zagrlim kako bi mi ruke bile u udobnom položaju. Jako je korisna i svilena maska za oči. Primijetila sam kako ne samo da čvršće spavam, nego su mi se smanjile i bore oko očiju. Za održavanje higijene sna potreban je mrak, stoga televizoru nikako nije mjesto u spavaćoj sobi. Odlična navika koju se trudim što češće prakticirati je šetnja na svježem zraku prije spavanja. Priroda zaista čini čuda - zaključuje Jelena koju mnogi znaju kao HTV-ovu voditeljicu emisija „Loto“ i „Auto Market“ te moderatoricu brojnih evenata, festivala i konferencija.

Sada, pak, na listi ima još jedan atribut - Jelena Glišić postala je lice nove kreativne kampanje Prima grupe.

Već danas možete je vidjeti u novom TV spotu „Prima, prirodni dio doma.“

No, Jelena ovog puta nije samo prezenterica, već je pokazala i svoje glumačke vještine. Gledatelje će razveseliti što će je i dalje moći viđati u sklopu kampanje „Prima, prirodni dio doma." koja ističe povezanost Primine poslovne filozofije i materijala koji se koriste u proizvodnji s prirodom.

