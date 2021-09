Najveći asortiman akumulatorskih profesionalnih alata na tržištu. Više od 360 alata pogonjenih Makita LXT baterijom. Sve za dom i vrt, obrt i industriju.

Pouzdana Li-ion tehnologija dostupna za svakoga.

S oduševljenjem Vam predstavljamo veliku promociju LXT 18V akumulatora kapaciteta 3Ah, 5Ah i 6Ah te brzih punjača za jedan ili dva akumulatora. U kombinaciji s posebnim ponudama aku alata, sigurni smo kako ćete ovdje pronaći nešto za sebe. Posjetite nas na internetu ili se jednostavno javite kod svakog boljeg trgovca alatima u Hrvatskoj.

Još prije koju godinu, to je bila budućnost, moderna i, nerijetko, cjenovno nedostupna tehnologija o kojoj su mnogi korisnici alata mogli samo čitati. U vrlo kratko vrijeme Makita LXT tehnologija alata, baterija i brzih punjača pretvorila se u svakodnevicu dostupnu kako profesionalnim tako i „uradi sam“ korisnicima.

Zahvaljujući napretku, danas je gotovo nemoguće pronaći posao/zadatak za čije rješenje ne postoji odgovarajući alat u Makita LXT asortimanu. Navedeno uključuje kompletan asortiman alata za građevinare, montere, električare, stolare, kućne majstore, a također i kompletan asortiman alata za vrt, voćnjak te šumu…

Dobrodošli ste posjetiti nas na Internet adresama: www.tena-g.hr / www.makita.hr kako biste se i sami uvjerili u široku promo ponudu Makita akumulatorskih alata.

Od Z promocije s „golim“ alatima (za one koji već imaju alate iz LXT platforme pa im ne trebaju nove baterije i punjači), setova alata s priborom, sve do setova s kombinacijom više aku alata za pojedina zanimanja.

Promocija počinje 13.09. i traje do 30.10.