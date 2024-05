Počeci

Rođen 26. siječnja 1961. u Brantfordu, Ontario, Kanada, već sa šest godina već je pokazivao nevjerojatnu vještinu na ledu, a njegov urođeni talent, u kombinaciji s neusporedivom radnom etikom i nezasitnom željom za uspjehom, gurali su ga do veličine od ranog djetinjstva.

Svoju NHL karijeru, koja je trajala 20 godina, Gretzky je počeo 1979. u Edmonton Oilersima, klubu koji je doveo do Stanley Cupa četiri puta. Zatim je od 1988. do 1996. igrao u Los Angeles Kingsima, pa je pola godine proveo u St. Louis Bluesima, a posljednji klub njegove karijere bili su New York Rangersi s kojima se umirovio 1999.

Gretzkyjevu karijeru krasi niz rekorda koji se svojom veličinom čine gotovo nedokučivima. Nije samo rušio rekorde; razbio ih je mješavinom finoće, inteligencije i čiste odlučnosti koja je podjednako ostavila strahopoštovanje kod protivnika i gledatelja.

Nevjerojatni rekordi

Gretzky je vodeći strijelac golova, asistent i bodova u povijesti NHL-a1. Jedini je igrač NHL-a koji je u jednoj sezoni postigao preko 200 bodova, što je postigao četiri puta. Uz to, Gretzky je postigao preko 100 bodova u 15 profesionalnih sezona, 13 od njih uzastopno. U trenutku svog umirovljenja 1999. godine, držao je 61 NHL rekord: 40 regularnih sezonskih rekorda, 15 playoff rekorda i 6 All-Star rekorda.

Upravo je rekord najviše bodova (golovi i asistencije) u karijeri najimpresivniji i dokaz njegove kvalitete. Gretzky je u svojoj karijeri skupio 2.857 bodova. Da stvari malo bolje stavimo u perspektivu, drugi na toj ljestvici je vječni Jaromir Jagr (s 52 godine na leđima, Jagr i dalje igra u češkoj prvoj ligi u rodnom Kladnom) ima preko 900 bodova manje.

Najviše golova u jednoj sezoni, njih 92, Gretzky je zabio 1981/82. Zahvaljujući 87 golova dvije godine kasnije, i drugi je na toj lissti, a najbliže mu je Brett Hull koji je 1990/91. zabio 86 golova.

Ako se gleda najviše asistencija u jednoj sezoni, i tu dominira Gretzky, sa nevjerojatne 163 asistencije 1985/86. Gretzky je na toj ljestvici na prvih 8. mjesta i na 11 od prvih 12. mjesta (jedino se Mario Lemieux s 114 asistencija u 1988/89. smjestio na 9. mjesto).

Jedan od velikih rekorda The Great Onea koji je možda ugrožen je onaj za najviše golova u NHL-u u karijeri. Gretzky ih ima 894, a blizu sa 41 golom manje je i dalje aktivni krilni napadač Washington Capitalsa Aleksandr Ovečkin.

Ostavština puno veća od samih brojeva

Gretzkyjev utjecaj na igru daleko je veći od njegovih podviga na ledu. Revolucionirao je način na koji se hokej igrao, redefinirajući ulogu napadača i nadahnuvši generaciju igrača da teže ka veličini. Njegov utjecaj može se vidjeti u svakom aspektu igre, od načina na koji igrači pristupaju treningu do strategija koje koriste treneri na svim razinama. Spomenimo i kako je prostor iza protivničkog gola, iza kojega bi se Gretzky smjestio i vrebao priliku, nazivao i Gretzkyjevim uredom. Broj 99 koji je nosio na dresu NHL je umirovio u čitavoj ligi.

Ali možda najveća ostavština broja 99 leži u uspomenama koje je stvorio za obožavatelje diljem svijeta. Bilo da se radilo o njegovoj nevjerojatnoj sposobnosti da pronađe otvorenog čovjeka s preciznim dodavanjem ili njegovoj sposobnosti za postizanje pogotka u najtežim trenucima, Gretzky je imao sposobnost ostavljanja publike bez daha, pretvaranja običnih utakmica u nezaboravne spektakle vještine i atletike.

U desetljećima otkako je Gretzky objesio svoje klizaljke, mnogi su pokušavali oponašati njegovu veličinu, ali nitko se nije približio njegovom vanserijskom talentu. Njegovi rekordi stoje kao spomenici njegove trajne ostavštine, svjedočanstvo činjenice da nije bio samo najveći hokejaš svoje generacije, već vrlo vjerojatno i najveći svih vremena.

Kako godine prolaze, a hokej se razvija, jedna stvar ostaje sigurna - više nikada neće biti Waynea Gretzkyja. Njegovo naslijeđe je sigurno, njegovo mjesto u analima sportske povijesti osigurano. On nije bio samo hokejaš; bio je sila prirode, živuća legenda čiji će utjecaj osjećati generacije koje dolaze. U panteonu sportskih besmrtnika postoji samo jedno ime koje uistinu stoji iznad ostalih - Wayne Gretzky, Veliki.

