Umjesto postljetne depresije kao česte pojave dobro se fokusirati na poboljšanja i navike koju mogu utjecati na naše zadovoljstvo, a jedna od njih je ušteda i kontrola troškova.

Kod raznih anketa i istraživanja o potrošnji; Hrvati se u najvećem broju izjašnjavaju da najviše troše upravo na režije, a s inflacijom režijski troškovi postaju još veći problem.

Nije me bilo cijelo ljeto, a ušteda na računima mi je ukupno 10 eura

Nakon pandemije i inflacije dobili smo razne upute kako uštedjeti na grijanju, potrošnji struje, vode i režija na koje istini za volju možemo, ako baš pazimo donekle i utjecati. No ako se ne mijenja broj osoba u kućanstvu i kvadratura mjesta stanovanja nemamo izbor odabrati jeftiniju opciju, jer je realno na tržištu i nema. Međutim postoje i one režije na koje zaista možemo utjecati, kao što su telekomunikacije. Pogotovo ako imamo (a većina kućanstava u HR ima) i fiksnu i mobilnu telefoniju, internet priključke i rutere, opcije TV dodatnih programa.

Vodeći hrvatski neovisni komparator kompare.hr uspoređujući sve domaće teleoperatere došao je do saznanja da prosječno hrvatsko kućanstvo posjeduje:

minimalno dva mobitela,

internet priključak,

televizijsku pretplatu, a moguća je i pretplata na kabelsku televiziju

Kompare.hr je na uzorku svojih 100.000 korisnika procijenio da mobitel u prosjeku otključamo stotinu ili više puta dnevno, što ga čini najčešće upotrebljavanim uređajem. Kada se već s mobitelima praktički budimo i odlazimo u krevet, mobilna tarifa na pretplatu puno je komotnije rješenje od bonova, a operateri koje oni besplatno uspoređuju građanima koji im se obrate za takve prijenose često nude i dodatne popuste.

Nije tajna da operateri više vole pretplatnike od onih koji koriste bonove. Neograničene tarife otklanjaju strah od nepredviđenih troškova, ali uvijek postoji bojazan od onoga što je pisalo „sitnim slovima“. Građane više muči toliko paketa, tarifa i opcija, a promjena ili provjera isplativosti postojećeg operatera stvara im laganu anksioznost. Većinom ljudi ne uspoređuju i ne mijenjaju teleoperatere zbog mišljenja da su “svi isti”, a kako je nama kao komparatorima u cilju omogućiti svojim korisnicima najveću vrijednost za novac upravo uspoređujući za njih razbijamo te predrasude – pojašnjava stručnjak iz kompare.hr kontaktnog centra.

Novi korisnik uvijek dobije veće popuste od postojećeg, a prijenos se odradi u dogovorenom danu. Spajanjem fiksnih, mobilnih priključaka unutar kućanstva, s obitelji i bliskim osobama također se dobivaju dodatni popusti. Ako imate vikendicu na moru kao fiksni internet odaberite prijenosni internet ruter te ga nosite sa sobom na godišnji i tako pokrijte potrebe za internetom i u svom domu i u vikendici, umjesto da se odričete omiljenog Netflixa, You Tubea i plaćate duple režije. To su samo neke od prilika za uštede kad je riječ o telekomunikacijama koje naglašavaju kompare.hr stručnjaci.

Teške odluke potrebno je donositi brže

Slično je s osiguranjima, pogotovo kad je riječ o obveznom auto osiguranju. Kao što je proces usporedbe i odabira telekomunikacija zamoran i oduzima dosta vremena, jednako je i s osiguranjima. Jedino osiguranje koje je zapravo obvezno je auto osiguranje, zbog toga ga tretiramo standardnim režijama pa ga rijetko iz istog razloga mijenjamo. Prema izjavi jednog kompare.hr korisnika na auto osiguranju moguće je uštedjeti i do 40% i to zato što su svi paketi obveznog auto osiguranja jednaki – traži se samo niža cijena. On i njegov otac godinama su bili u osiguranju koje su preko prijatelja i “preko veze” ugovorili i mislili da su dobro prošli, dok se nisu posavjetovali s komparatorom i saznali da jednako dobro osiguranje mogu imati za 40% nižu cijenu.

Dodatno zdravstveno osiguranje ili dopunsko osiguranje?

Režije koje imamo dodatno i za koje mislimo da ne možemo utjecati su i dodatno zdravstveno osiguranje. Najčešće se dodatno zdravstveno osiguranje ugovara zbog sistematskih pregleda koji su najučinkovitiji način brige za zdravlje i predstavlja dugoročnu uštedu i ulaganje u svoje zdravlje. No razlike u cijenama i paketima ponuda zaista su značajne. Tu naime možemo osim sebi, pomoći i svojim starijim ukućanima, roditeljima, bakama i djedama, njima će to znači brigu i ljubav, a nama prijeko potrebnu empatiju. I početkom nove školske godine savjetuje se ugovaranje dopunskog osiguranja što zbog veće vjerojatnosti plaćanja pregleda i pretraga prema uputnicama te pokrivanja troškova liječenja.

Kada uspoređujemo plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, HZZO se može činiti kao dobra opcija, no iste pakete kakve nudi HZZO možemo pronaći i u pola cijene kod drugih osiguravajućih kuća. Sve cijene dopunskih osiguranja besplatno provjerite na kompare.hr.



A koja je razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja najčešće je pitanje koje kompare.hr stručnjaci u svom kontaktnom centru dobivaju kad je zdravstveno osiguranje u pitanju.

Dopunsko osiguranje nam koristi u javnim ustanovama, dok je dodatno zdravstveno osiguranje vezano za privatne doktore i privatne ustanove. Radi se o višem standardu zdravstvene zaštite. Osoba koja ima dodatno osiguranje će puno jeftinije, brže i jednostavnije obavljati preglede i usluge u privatnim ustanovama. Dodatno osiguranje može se sastojati od preventive (sistematski pregled) i kurative (pregledi specijalista i usluge dijagnostike i laboratorija).

A kakve su uštede?

Potencijalno najveći trošak koji vas može pogoditi kada nemate dopunsko osiguranje je trošak bolničkog liječenja, ali ako izađete iz bolnice pa morate na fizikalnu, kod specijalista i slično, radi se o novim računima i troškovima. Usporediti neovisne ponude, informirati se te uštedjeti vrijeme i novac mogao bi biti recept za prevenciju postljetne depresije, ali i za štednju novca kojim bi ostvarili novi odmor i bolje uspomene.