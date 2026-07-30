Jedan od tehnološki najnaprednijih robotskih usisavača za moderan dom

Iznimna usisna snaga i precizno čišćenje svih površina

Upravo je s tim ciljem razvijen Dreame L50s Pro Ultra novi premium robotski usisavač koji objedinjuje snažno usisavanje, napredno mokro čišćenje, umjetnu inteligenciju i gotovo potpuno automatizirano održavanje. Robotski usisavači postaju neizostavan dio suvremenih kućanstava, a L50s Pro Ultra odgovara na potrebe korisnika koji žele besprijekornu čistoću uz minimalan utrošak vremena.

Dreame L50s Pro Ultra nasljednik je modela L40s Pro Ultra. Sustav Vormax™ postiže usisnu snagu od 30.000 Pa te učinkovito uklanja prašinu, pijesak, mrvice, dlake kućnih ljubimaca i tvrdokornu prljavštinu s tvrdih podova, tepiha i iz uskih procjepa. HyperStream™ Detangling DuoBrush s dvije gumene četke gotovo u potpunosti sprječava zapetljavanje kose i dlaka, zbog čega je idealan i za kućanstva s kućnim ljubimcima. Na tepisima robot automatski povećava usisnu snagu i prilagođava se različitim vrstama podnih površina.

Foto: Dreame

Recite zbogom zapetljanoj kosi i dlakama: Sustav HyperStream™ učinkovito uklanja kosu i dlake te smanjuje potrebu za čišćenjem četki.

Napredno mokro čišćenje i gotovo potpuno automatizirano održavanje

Dva rotirajuća mopa učinkovito uklanjaju čak i osušene mrlje, dok se količina vode inteligentno prilagođava pojedinoj površini. Kada prepozna tepih, robot automatski podiže mopove.

Višenamjenska bazna stanica PowerDock™ automatski prazni spremnik za prašinu, nadopunjuje čistu vodu, dozira sredstvo za čišćenje, pere mopove vodom zagrijanom na 100 °C uz sustav ThermoHub™, suši ih vrućim zrakom te čisti podlogu AceClean DryBoard. Tako omogućuje do 100 dana upotrebe bez pražnjenja spremnika.

Foto: Dreame

Mopovi ostaju čisti nakon svakog čišćenja: Pranje vodom zagrijanom na 100 °C osigurava višu razinu higijene i mopove koji su uvijek spremni za sljedeće čišćenje.

Pametna navigacija i svladavanje prepreka

Sustav EasyLeap™ omogućuje svladavanje pragova i prepreka visine do 4 cm. Smart Pathfinder u kombinaciji s tehnologijom 3DAdapt, RGB kamerom, LED osvjetljenjem i umjetnom inteligencijom prepoznaje više od 220 vrsta predmeta.

Robot razlikuje kabele, papuče, igračke i druge prepreke, odabire najsigurniju putanju te ih precizno zaobilazi. Kada procijeni da je prolaz siguran, čisti što bliže predmetima, a u slučaju opasnosti od zapetljavanja automatski povećava sigurnosni razmak.

Foto: Dreame

Pametna navigacija za učinkovitije čišćenje: Napredna umjetna inteligencija omogućuje precizno prepoznavanje predmeta i optimalno planiranje putanje.

Umjetna inteligencija i pametno upravljanje

Napredni algoritmi umjetne inteligencije neprestano analiziraju prostor, optimiziraju putanju čišćenja i prema potrebi ponovno čiste najprljavija područja. Putem aplikacije Dreamehome korisnici mogu postaviti rasporede čišćenja, odabrati pojedine prostorije, definirati zabranjene zone te prilagoditi usisnu snagu i količinu vode. Podržano je i glasovno upravljanje putem usluga Google Assistant, Amazon Alexa i Siri. Zahvaljujući bateriji kapaciteta 5.200 mAh, robot može raditi do 171 minute te podržava pohranu karata za više katova.

Foto: Dreame

Bazna stanica koja gotovo sve obavlja umjesto vas: Višenamjenska bazna stanica koja se umjesto vas brine o higijeni i održavanju.

Nakon svakog čišćenja stanica automatski pere mopove vodom zagrijanom na 100 °C, suši ih vrućim zrakom, prazni spremnik za prašinu, nadopunjuje čistu vodu, dozira sredstvo za čišćenje te uz sustav AceClean DryBoard automatski čisti i samu podlogu za pranje. Rezultat su gotovo potpuno automatizirano održavanje, visoka razina higijene i do 100 dana upotrebe bez pražnjenja spremnika za prašinu.

Cijena i dostupnost

Dreame L50s Pro Ultra već je dostupan u Dreame internetskoj trgovini i kod ovlaštenih prodajnih partnera. Zahvaljujući snažnom usisavanju, naprednom mokrom čišćenju, umjetnoj inteligenciji, automatiziranom održavanju i intuitivnom upravljanju, predstavlja jedno od tehnološki najnaprednijih rješenja za suvremena kućanstva. Dostupan je po promotivnoj cijeni od 699,90 € umjesto redovne cijene od 899,90 €.

O tvrtki Dreame Technology

Tvrtka Dreame Technology, osnovana 2017. godine, razvija inteligentne uređaje za dom s vizijom poboljšanja kvalitete života primjenom naprednih tehnologija. Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Dreame te na Facebooku, Instagramu i YouTubeu.