To su samo neke od fascinantnih činjenica o očima – osjetilu bez kojeg ne bi postojalo 80 posto naših sjećanja, a koje nam govore koliko je to osjetilo važno. No vrlo često ga uzimamo zdravo za gotovo, odnosno, ni ne razmišljamo o tome da bismo se trebali brinuti o očima sve dok se ne krenu događati neki problemi ili poteškoće s vidom.

Onako kako redovito brinemo o zubima, njegujemo kožu ili pak odlazimo na redovite sistematske preglede, trebali bismo brinuti i o očima. Čak i ako vam se čini da je sve u redu s vašim vidom, jedan pregled godišnje koji će to potvrditi, ili pak opovrgnuti, i više je nego poželjan.

Prema podacima istraživanja u Velikoj Britaniji čak polovica gubitaka vida se može prevenirati redovitim pregledima i brigom o očima. No za razliku od primjerice zuba koji nas krene boljeti kad s njim nešto nije u redu, kod očiju je nešto teže primijetiti probleme jer čak i kad se krenu događati promjene na lošije, vrlo brzo se priviknemo na to. A kako ljudsko tijelo stari, tako je neminovno da stare i naša osjetila, a to sa sobom nosi posljedice. Jedna od najčešćih posljedica starenja oka je pojava sive očne mrene ili katarakta, odnosno zamućenje očne leće zbog čega se smanjuje oštrina vida. Osim staračke koja je najčešća, mrena može biti prirođena (javlja se kod djece uglavnom kao posljedica virusne infekcije majke tijekom trudnoće), komplicirana (javlja se kao posljedica neke bolesti) te traumatska (javlja se kao posljedica traume).

Očna mrena se uglavnom javlja nakon 50-e godine života, ali se i kod mlađih ljudi može javiti uslijed pojave nekih bolesti (najčešće dijabetes) ili nakon ozlijede oka. Treba svakako naglasiti da pojavu mrene nije moguće spriječiti jednako kao što se ona sama od sebe ne može povući. Češće su joj sklone žene, kao i pušači te osobe koje imaju problema s prekomjernom težinom, a prepoznajemo je po simptomima poput: zamagljenog vida, neraspoznavanja boja, lošeg vida noću, pojavi aureole i halo efekta oko izvora svjetlosti, čestim promjene dioptrije…

No zahvaljujući današnjoj tehnologiji i napretku medicine, uklanjanje očne mrene postao je vrlo jednostavan i učinkovit postupak.

Najučinkovitija operacija sive mrene je zamjena leće. To podrazumijeva vađenje zamućene leće i zamjenu iste novom sintetičkom lećom kako bi se vratio vid pacijentu. Ovom lećom može se korigirati dalekovidnost, kratkovidnost te dioptrija za čitanje i zapravo se operacijom vaš vid popravlja u svega nekoliko minuta, a i vrlo brzo se možete vratiti svojim svakodnevnim obavezama.

Neka od najčešćih pitanja pacijenta liječnicima oftalmolozima su kad je pravo vrijeme za operaciju te koliko točno mrena treba „smetati" u svakodnevnom funkcioniraju da bi je trebalo operirati. Pristup svakom pacijentu bi trebao biti individualan.

Razlog zašto biste svoje povjerenje kad su vaše oči u pitanju trebali pokloniti Optical Expressu je što već više od 25 godina brinu o zdravlju milijuna pacijenata diljem Europe te što neprestano ulažu u edukacije svojih zaposlenika kao i u tehnologiju te prate najnovije medicinske trendove, a njihovi kirurzi imaju pristup vodećim metodama u području korekcije vida. Prof. dr.sc. Miro Kalauz i prof.dr.sc Biljana Kuzmanović Elabjer nalaze se na čelu našeg kirurškog tima.

Kroz njihovo vrhunsko kliničko znanje, izvanredne operativne rezultate i sveobuhvatan postoperativni program, pobrinut će se da vid svakog pacijenta bude optimalan.

