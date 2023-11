Izvucite maksimum iz malog stana i pretvorite ga u oazu stila

Imati originalna rješenja, iskoristiti prostor do posljednjeg centimetra, staviti sve potrebno za život i postići visoku dozu estetike - zvuči nespojivo s malim brojem kvadrata, zar ne? No, imati maleni stan koji lijepo izgleda a k tome je funkcionalan itekako je moguće. U to će vas uvjeriti najnoviji projekt studija Mirjane Mikulec. Proces njegova uređenja – od prikaza zatečenog stanja, dogovora s vlasnicima, projektiranja i temeljitog preuređenja do konačnog izgleda moći ćete vidjeti kao 30-minutni specijal u subotu 25.11. na RTL-u.

Riječ je o stanu površine svega 21 kvadrat koji se nalazi na posljednjem katu novozagrebačkog nebodera, koji je zatečen u posve zapuštenom stanju i podvrgnut temeljitoj adaptaciji. Vjerujemo da će primjer ovoga stana biti nadahnuće i izvor dobrih ideja za sve koji žive u malom prostoru ili se spremaju urediti vikendicu, stan za najam ili apartman na moru.

Uređenje malog prostora daje rješenja idealna za kopiranje

„Kada vlasnici vide stan skromne kvadrature koji usto izgleda derutno i potrebno je sve – od instalacija, preko zidova i podova, do namještaja i posljednjeg detalja obnoviti u njemu, teško im je zamisliti kako on može izgledati u konačnici. No, uz pomoć dizajnera i arhitekata stvara se vizija i ostvaruje maksimum – kako prostorni, tako i stilski“, objašnjava dizajnerica Mirjana Mikulec te dodaje kako je ovakav prostor bio veliki izazov za nju i Matka Šimića, arhitekta koji je vodio projekt. No izazovi stvaraju nove prilike i dizajn čini pomake - iznjedre se vrlo kreativna prostorna i estetska rješenja i ideje koje su sjajne za kopiranje.

Idealno je kada ih vlasnici prihvate i daju arhitektima odriješene ruke. Tako je bilo i u ovom slučaju, s nekoliko zahtjeva. Prvi se odnosio na stvaranje ugodnog i toplog prostora koji ne bi trebao ostavljati dojam spavaonice.

Kako postići da mali stan ne izgleda kao spavaonica

„Ovo nam je ustvari bio najveći problem – kako imati pravi krevet u stanu a ne pretvoriti ga u spavaonicu. Budući da je pored uskog malog hodnika i kupaonice u stanu samo još jedna prostorija od 16 kvadrata, lako je, ako se pomno ne promišlja, upasti u ovu zamku da se prostor tako namjesti da izgleda kao mjesto za prespavati i ništa više. Ali naš klijent imao je stav koji nam se svidio na prvu – želju za pravim ležajem, a ne neudobnim kaučem koji se razvlači svaku večer. Tako bi se ostvarila njegova želja da to bude stan u kojem je uvijek lijepo boraviti, da to bude pravi dom“, ističe dizajnerica.

Krevet s pravim madracem skriven u zidu

Ponuđeno idejno rješenje klijentu se svidjelo i dizajnerica ga toplo preporučuje za sve male prostore.

„Skriveni odnosno zidni krevet je sjajna opcija za mali stan, apartman ili kada primjerice želite u stanu imati dodatni ležaj za goste. A želite pritom imati standardni krevet. Benefiti ovakvog koncepta su višestruki: imate skriveni krevet s pravim madracem, koji sklopljen izgleda kao dekorativna zidna obloga. Tako savršeno možete iskoristiti, kao što smo mi ovdje, zid iza sofe. A nju ne morate pomicati kada se krevet rasklapa budući da se nadvije nad nju“, objašnjava dizajnerica dodajući kako je ovaj krevet rađen po mjeri, kao i svi ormari te kuhinja.

Namještaj po mjeri najbolja je opcija za male interijere

„Opcija namještaja po mjeri najbolje može iskoristiti prostor. Namještaj se tako oblikom i dimenzijama maksimalno prilagodi svim specifičnostima interijera, a klijent dobije komade namještaja u smislu dizajna, boje, materijala i oblika po svojoj želji, kakav će teško naći u salonima s gotovim komadima“, naglašava dizajnerica. Kreiranjem namještaja uz pomoć mehanizama možete sakriti dosta sadržaja, što je dobar potez za mali prostor jer on tako djeluje urednije i pročišćenije.

Pored dnevnog i spavaćeg kutka temeljitom adaptacijom je jedina prostorija u stanu postala bogatija za još jedan sadržaj. Kuhinja iz hodnika došla je sada na zid preko puta sofe, dok je mali hodnik površine tri kvadrata iskorišten za skladišni prostor - garderobne ormare, cipelarnik, uvučenu policu kao pomoć za skidanje cipela te mjesto za perilicu rublja. Tako se sada u jedinoj sobi nalaze četiri funkcije - kuhinja, spavaća soba, dnevni boravak i blagovanje. Mala kupaonica od nepuna dva kvadrata ostala je na istoj poziciji, ali je sada dobila umivaonik kojega prije nije imala. Umjesto kade nova kupaonica ima tuš kabinu koja zauzima manje prostor

Praktični kutak za blagovanje

„Koncept osmišljavanja kutka za blagovanje će biti mnogima poticaj da tako urede svoj mali dom ili apartman. Ovo je dobra ideja i za one koji puno ne kuhaju i uglavnom jedu vani. Uz pomoć mehanizama dobili smo još jedan skriveni, izvlačni element. Riječ je ploči koja se izvlači iz kuhinje i ima ulogu blagovaonskog stola za kojim može sjediti četiri do pet osoba“, otkriva dizajnerica Mirjana Mikulec.

Neobična pozicija za TV omogućila je uređaj velikih dimenzija

Vjerojatno se pitate a gdje je TV? Ako pomnije pogledate u 3D prikaze prijedloga uređenja ovog stana, primijetit ćete da se on nalazi u kuhinji - i to na mjestu gdje inače dolaze kuhinjski ormarići. Ovo neočekivano mjesto za TV plod je i kompromisa.

„Kada imate mali prostor na raspolaganju, onda morate biti spremni i na manje kompromise. Iako, ovaj s neobičnom pozicijom za TV je istovremeno i vrlo originalan. Drago mi je da se klijentu svidjela ova ideja jer baš nije svakidašnja. A i veliki adut je bio stavljanje velikog ekrana, što inače ne bi bilo moguće da je TV stavljen negdje drugdje u prostoriju. A potrebno mjesto za pohranu kuhinjskih stvari smo osigurali u bočnom ormaru od poda do stropa, koji skriva i ugradbeni hladnjak. Ovakvi ormari su sjajna ideja za male kuhinje jer imaju puno mjesta za odlaganje i funkcioniraju kao urbane mini smočnice“, savjetuje Mirjana Mikulec.

Klizna vrata i fronte štede dragocjeni prostor

Dodatni adut koji se dizajnerici osobno vrlo sviđa, a klijenti se rjeđe odlučuju za njega jest koncept kliznih otvora. Kupaonski ormarić rađen je po mjeri i ima klizne fronte čime se štedi dragocjeni prostor baš kao i u sobi gdje je čitavi zid ispunjen kliznim prostorima.

Odabir boja za mali stan

A sada malo o bojama i materijalima u malom interijeru… Jer, svi znamo da mali prostori vole svijetle boje – tako se stvara dojam prozračnosti i prostornosti.

„Kako je prostor mali, nastojalo se svakom odabranom bojom naglasiti posebnu namjenu tako da je ovaj mali prostor postao jako kolorističan, a da se pritom nije zagušio prostor. To je iznimno bitno u malim stanovima – ne trebate se odreći intenzivnih i tamnih boja, kao ni uzoraka ali morate paziti u njihovu doziranju. Boje i uzorci su najbolji u ulozi akcenata, dok bi baza treba biti svjetlija i po mogućnosti neutralna“, smatra dizajnerica.

Detalje o uređenju ovog malog šarmantnog i modernog stana pogledajte u TV specijalu na RTL-u u subotu, 25.11.