Uz predivne boje jesenskih krajolika, svaki sunčani dan poželjet ćete provesti na izletu u prirodi. Ako ste se i vi odlučili na aktivnu jesen, u Deichmann asortimanu potražite udobnu i vodootpornu obuću za cijelu obitelj, a osim funkcionalne obuće, tu su i najtraženiji modeli obuće koju ćemo nositi svaki dan!

Maksimalna udobnost uz pregršt stila

Prije nego što termostat pokaže nulu, svaki sunčani dan bez kiše poželimo iskoristiti za uživanje u preostalim zrakama sunca. Odlazak u prirodu, planinarenje i šetnje u jesenskim krajolicima zahtijevaju odgovarajuću obuću koja će vas grijati i zaštititi od kiše! Za svoje izlete birajte obuću koja dolazi s podstavom kako bi vam pružila toplinu, a ne zaboravite da je za duge šetnje i zahtjevnije terene najbitnija udobnost i čvrstoća. Deichmann vam donosi izbor obuće koja je savršena za jesenske aktivnosti u prirodi, a da pritom izgleda trendy – sve to, naravno, po najprihvatljivijim cijenama.

Kožne čizme koje nosimo iz godine u godinu

Čak i ako ne stignete provesti dan u prirodi, priliku za uživanje u jesenskim danima možete iskoristiti i u pauzi za ručak, u šetnji na posao, faks ili u školu. Najbolji izbor obuće od prave kože koju možemo nositi svakodnevno pronašli smo u asortimanu brenda 5th Avenue u trgovinama Deichmann. Bilo da ste u potrazi za Chelsea čizmicama, gležnjačama s udobnom potpeticom, ravnim čizmama na vezanje, ukoliko se odlučite za pravu kožu možete biti sigurni da će vaše nove čizmice potrajati još nekoliko sezona i pritom će vam pružiti potporu i udobnost koju svi tražimo. 5th Avenue i ove sezone pobrinuo se da obuća od prave kože prati vodeće trendove, a pritom dolazi po pristupačnim cijenama.

Modni dodatci stvoreni za jesen

Kako bi izbjegli zamku da vaše jesenske modne kombinacije postanu monotone, u svoj styling možete unijeti boje i zabavne materijale koji odišu osjećajem udobnosti i topline. Deichmann kolekcija za jesen i zimu donosi preslatke torbice i ruksake teddy materijala kojeg obožavamo već sezonama. Kontrast materijala namijenjenog hladnijim danima i veselih boja koje smo navikli nositi samo u proljeće i ljeto vašem će stylingu pružiti dozu zabave i ležernosti te tako razveseliti i najtmurniji jesenski dan.

U Deichmann trgovinama potražite savršenu jesensku obuću. Posjetite https://www.deichmann.com/HR/hr/shop/welcome.html i istražite obuću iz kolekcije Wherever you go u kojoj će svaki kupac pronaći idealnu obuću za nadolazeće jesenske dane.