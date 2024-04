Galaxy S24 serija zadovoljava navedena očekivanja donoseći niz značajki te pružajući maksimalnu povezanost i funkcionalnost u svakom trenutku.

Kroz objektiv Galaxy S24 serije

Posebno se ističe značajka ProVisual Engine koja je potaknuta umjetnom inteligencijom. Ova napredna tehnologija čini vaše fotografske avanture nevjerojatno jednostavnim i kreativnim iskustvom. Nakon što zabilježite svoje trenutke, alati umjetne inteligencije brinu za brzo i efikasno uređivanje. Edit Suggestion predlaže optimalna podešavanja za svaku fotografiju, dok Generative Edit pruža kreativnu kontrolu nad pozadinom fotografije. One UI 6 ažuriranje, uz koje su AI značajke sada dostupne i na starijim modelima Galaxy uređaja, donosi unaprijeđenu AI tehnologiju na Galaxy kameru čime skraćuje broj koraka potrebnih za izvođenje operacija koje korisnik najčešće upotrebljava, dok istovremeno osigurava kontinuiranu kvalitetu snimanog sadržaja.

Bolja organiziranost uz Samsung inovacije

Kako bi vaša svakodnevna iskustva postala jednostavnija i produktivnija, Samsung je uveo značajku Note Assist koja ide korak dalje u olakšavanju organizacije bilješki jer su bolje raspoređene i efikasne, a sve to putem stvaranja predložaka za ponavljajuće aktivnosti. Dodatno, automatski dodaje sažetke, olakšavajući vam brzo pronalaženje ključnih informacija, dok je bilješke moguće i personalizirati, odnosno odabrati dizajn. S druge strane, Trascript Assist predstavlja moćnog saveznika u održavanju vaše organiziranosti koristeći naprednu umjetnu inteligenciju i tehnologiju pretvorbe govora u tekst – Speech-to-Text. Ova značajka omogućuje brzu transkripciju i sažetak vaših snimaka kako bi se ubrzao proces organizacije informacija, omogućujući vam da ostanete organizirani čak i u dinamičnom ritmu svakodnevnog života.

Transformacija digitalne interakcije

Galaxy S24 serija donosi značajku Chat Assist, inteligentnog pomoćnika koji usavršava tonove razgovora te osigurava da svaka komunikacija zvuči baš onako kako ste zamislili uz podešavanje tona razgovora prema vlastitim željama. Također, uživajte u jednostavno pristupu rezultatima pretraživanja putem intuitivnih gesti vođenih Circle to Search with Google i sve to bez napuštanja trenutne aplikacije, a samo jednim potezom S Pen olovke označite detalje koji vas zanimaju i dobit ćete sve relevantne rezultate o onome što vidite kroz zaslon. Tako možete tijekom putovanja dobiti dodatne informacije o znamenitosti koju posjećuje, kao i pretražiti detalja i značaj neke upečatljive građevine.

Galaxy S24 serija donosi vrhunske inovacije, izvanredne mogućnosti i elegantan dizajn kako bi transformirala vaše svakodnevno iskustvo, a dostupna je kod mobilnih operatera i u maloprodaji, kao i na službenoj Samsung web stranici.