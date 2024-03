Od samih početaka, u OPG-u su pretežno uzgajali sadnice, presadnice raznovrsnog povrća. OPG Anto Jurić pokrenuo je Ilijin otac Anto Jurić, a u ovih 20 godina otkako postoje cijelo vrijeme su se razvijali, ulagali u tehnologiju i prilagođavali se trendovima na tržištu.

„Krenuli smo s presadnicama povrća, a s vremenom smo uvodili nove sadnice, povrće i začine“, prisjeća se Ilija. Kada se bavite poljoprivredom, uvijek ima još nešto za napraviti, a u obiteljskom gospodarstvu uvijek dobro dođe još jedan par vrijednih ruku pa je Ilija od malena uskakao kao ispomoć.

„Moji roditelji se cijeli život bave poljoprivredom i nama djeci je bilo normalno da im pomažemo. Kroz cijelo školovanje, vikendima i ljetnim praznicima, mi klinci smo bili uključeni u sve što se radi i događa u našem OPG-u. Tako sam puno toga učio. Naravno, kad si klinac to ti nije baš uvijek drago jer se tvoji vršnjaci igraju i zabavljaju dok ti radiš, ali danas sam zahvalan na tome. Ne samo da sam naučio raditi, nego se nekako tim putem kod mene razvio i poduzetnički duh, shvaćanje da novac ne pada s neba i da ga treba zaraditi“, priča.

„Oduvijek sam volio čudne biljke“

Nakon srednje medicinske škole, upisao je smjer inženjer radiologije na Zdravstvenom Veleučilištu Zagreb.

„Poslije studija, stažirao sam u Klinici za tumore i poslije stažiranja sam shvatio da moram donijeti odluku. Znao sam da ako nastavim raditi u struci, moram se tome potpuno posvetiti. Bio sam svjestan da ne mogu ujutro ići na posao u Kliniku zračiti ljude i paralelno s time, baviti se poljoprivredom. I jedan i drugi posao traže koncentraciju i predanost i zaista si ne bih mogao dopustiti da dođem na posao i razmišljam je li u stakleniku sve pod kontrolom, jesu li sve sadnice dobile dovoljno vode, a ispred mene je čovjek kojeg treba zračiti i čije je zdravlje u mojim rukama", priča Ilija.

Istovremeno, u okviru obiteljskog biznisa u poljoprivredi već je počeo otkrivati svoju nišu, onu u kojoj raste mikrobilje, egzotične biljke i jestivo cvijeće.

„Nisam ni sam siguran kako je krenulo. Naš OPG je bio prvi u Hrvatskoj koji je počeo uzgajati steviju, prirodni zaslađivač koji ne povećava razinu šećera u krvi i koja je jedno vrijeme bila izuzetno tražena biljka. Sa stevijom smo postali prilično poznati u svijetu OPG-a i sadimo je i dalje“, kaže Ilija.

„Uvijek su me privlačile zanimljive, drugačije biljke, mnogo sam istraživao. Ispred mene se počeo otvarati cijeli novi svijet. Recimo menta nije samo menta. Postoje različite vrste mente s aromama jagode, banane, ananasa, čokolade i svaka je drugačija i posebna. Počeo sam naručivati gomolje i sjemenke iz različitih dijelova svijeta, od Paragvaja do Tajlanda, proučavati ih, saditi da vidim što će od njih ispasti“, objašnjava.

„Odlučio sam probati i s microgreensom, odnosno mikro zelenjem. Microgreens se već uzgajao u Hrvatskoj, a ja sam pomislio da bih mogao sve to što je meni zanimljivo i što sadimo nekako grupirati i brendirati pa kroz novi brend početi nuditi barovima i restoranima. I tako je stvoren Tukan Greens“, kaže Ilija.

Ptica koja je specifična i drugačija, baš kao i Ilijina poljoprivreda

Sada kada smo već tu, ne možemo ga ne pitati kako je nadošao na ime Tukan Greens.

„Pa u to vrijeme, kada sam razmišljao o brendiranju, čitao sam knjigu o dizajnu i stvaranju brenda i autor je objašnjavao kako ime brenda ne bi trebalo odmah otkrivati što iza tog brenda stoji. Ta ideja mi se svidjela i imala je smisla. I tako sam baš tih dana sa suprugom švrljao po trgovinama, i ugledao majicu s ilustracijom ptice tukana i pomislio – to je to. Egzotična ptica, snažnog, upečatljivog kljuna, ptica koja je specifična i drugačija – baš kao i moja poljoprivreda. I odlučio sam, više nije bilo dvojbe, brend će se zvati Tukan Greens. Čim sam te večeri došao kući, sjeo sam za računalo, otvorio Photoshop i počeo se igrati i na kraju napravio logotip s kojim sam bio zadovoljan. Radim dizajn za ambalažu za sve svoje proizvode, to me jako veseli i ispunjava, jako uživam i u tom dijelu svojeg posla“, priča Ilija.

Klice ili microgreens – razlika je sitna, ali izuzetno bitna

Pitanje koje mu često postavljaju klijenti i novinari, a na koje je Iliji često dati jednoznačan odgovor jest – koja mu je biljka najdraža. Ali o svima njima rado priča, i to s neskrivenim entuzijazmom.

„Primjer kojeg se uvijek sjetim je Buzz Button, jestivo cvijeće koje uzgajamo, a podjednako ih traže restorani i vrhunski barovi jer su zaista izuzetni i koriste se kako u jelima tako i u koktelima. Mi smo prvi u Hrvatskoj počeli uzgajati Buzz Button, a njegov tučak nalikuje na onaj od cvijeta kamilice. Ali kada dođe u doticaj s okusnim pupoljcima na jeziku, utrnu vam cijela usta, i tada u potpunosti mijenja okus pića ili jela. Doista jedno nesvakidašnje iskustvo“, priča Ilija.

„Moram spomenuti i meni jako dragi Shisa ili japanski bosiljak koji na izuzetno zanimljiv način povezuje različite arome cimeta, mente i još nekih drugih začinskih biljaka, a osim što je divnog okusa, izuzetno je bogat vitaminima i mineralima, često se koristi u azijskim kuhinjama kao dodatak različitim jelima“, priča Ilija.

Uz jestivo cvijeće, fokus Tukan Greensa je na microgreensu, kojeg, kaže Ilija, ljudi još uvijek ne razlikuju dovoljno od klica. A razlika je zaista značajna.

„Klice i microgreens se zaista bitno razlikuju jer kod klice riječ o biljci koja je tek u svojoj prvoj fazi klijanja i kojem je u toj fazi potrebna samo temperatura i vlaga. Kod microgreensa se radi o već vrlo mladim izdancima povrća ili neke druge vrste bilja. Također, uzgoj microgreensa je drugačiji i zahtjevniji proces za koji je potrebno vrhunsko sjeme, supstrat, filtrirana voda i mnogo, ali zaista mnogo svjetlosti“, objašnjava naš Uplifter. Važno je naglasiti i da je microgreens kroz različite analize stručnjaka pokazalo izvrsnu nutritivnu vrijednost, sadrži visoke količine vlakana i vitamina i stoga bez pretjerivanja možemo reći da se ovdje zaista radi o pravoj, prirodnoj superhrani.

Suradnja s odjelom dječje onkologije KBC-a Zagreb

Potvrda da se ovdje ne radi o nikakvom marketinškom pretjerivanju došla je prošle godine, u obliku pilot projekta za KBC Zagreb. U suradnji s njihovim nutricionistima, Ilijin Tukan Greens je počeo proizvoditi i isporučivati pojedine vrste microgreensa za odjel dječje onkologije. Nedavno je potpisan novi ugovor i takav tip prehrane, obogaćen s Tukan Greens microgreensom, bit će na tanjurima u sve više različitih bolničkih odjela unutar KBC Zagreb.

„Krenuli smo s odjelom dječje onkologije jer zbog svojeg zdravstvenog stanja i narušenog imuniteta mnoga djeca ne mogu jesti klasično i tretirano povrće. S druge strane, microgreens je nutritivno izuzetno vrijedna namirnica bogata potrebnim vlaknima i vitaminima koju djeca odlično podnose i pokazala se kao pun pogodak. Jako sam ponosan na ovu suradnju, to je zapravo jedna od onih situacija u životu na koju uopće niste računali, dogode se slučajno, ali vam na neki način predstavljaju potvrdu da radite nešto što je dobro, ispravno, važno, a mnogo vam znače i daju vam energije i entuzijazam za dalje“, s neskrivenim ponosom i radošću priča naš Ilija.

Najbolji mladi poljoprivrednik 2022. godine

Tako nekako spontano došlo je još jedno priznanje, ono za najboljeg mladog poljoprivrednika u 2022. godini.

„Prijavio sam se zaista bez ikakvih očekivanja, na nagovor prijatelja. Sjećam se da je bilo mnoštvo obrazaca za ispuniti, na kraju sam poslao prijavu doslovno u zadnji čas, zadnji dan prijava. Nisam baš očekivao mnogo od svega toga, zato sam se zaista iznenadio kad su me nazvali dan prije proglašenja da sam baš ja taj, da pripremim govor i da se pripremim za proglašenje“, smije se.

„Sve u svemu, cijelo to iskustvo je bilo zaista zanimljivo, korisno. Zaredali su se intervjui po svim domaćim medijima, to je uvijek korisno jer možete predstaviti mnogom širem krugu ljudi čime se točno bavite i što radite. Zvali su me i u Ministarstvo poljoprivrede i u druge institucije koje se na institucionalnoj razini bave poljoprivredom i zamolili me da im predstavim neka svoja rješenja i ideje kako unaprijediti poljoprivredu i rad OPG-ova u Hrvatskoj. Kroz sve to upoznao sam mnogo ljudi i kolega poljoprivrednika s kojima sam i dalje u kontaktu, ostvarili smo i neke suradnje, i zaista bih preporučio svakome da se prijavi na takve natječaje jer sudjelovanjem možete samo steći nova iskustva i poznanstva, a to je uvijek pozitivno“, ističe.

Nakon titule u Hrvatskoj, Ilija je bio naš predstavnik na EU natjecanju u Bruxellesu za najboljeg mladog poljoprivrednika. "Sjećam se tog jednog trenutka, nalazili smo se u dvorani parlamenta i prošlo mi je kroz glavu kako sam prije nekoliko godina krenuo s Tukan Greens i evo, sada sam ovdje, u ovoj dvorani, pred velikim ekranom... Poseban osjećaj", prisjeća se Ilija.

„Natjecanje na razini cijele EU za mlade poljoprivrednike bila je prilika da istaknemo ono što mi sami znamo, a želimo da i drugi mladi znaju - da poljoprivreda može biti zanimljiva, inovativna i zabavna“, zaključuje Ilija.

Više o Mastercardovom projektu Uplift, stipendistima Uplift akademije kao i razne tematske članke i intervjue možete pronaći na stranici uplift.hr