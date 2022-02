U Splitu je pao jedan od najvećih dobitaka u automat klubovima u Hrvatskoj ikad. Sretni igrač je 15. veljače osvojio nevjerojatnih milijun i dvjesto tisuća kuna u Admiralovu automat klubu Split 1.

U igri u kojoj je ulovio basnoslovnu cifru ulog je bio 160 kuna. Riječ je o jednoj od najpopularnijih slot igara, Book of Ra Deluxe 6. Na betu od 160 kuna ostvario je devet „nagradnih igara“ unutar igre te mu se u linijama poredalo 6 kauboja čime je osvojio iznos od 1.200.000 kuna. Legendarni „istraživač“ ili kauboj, kako zovu glavnog lika igre, donio je igraču sreću kakvu nije mogao ni zamišljati!

Book of Ra igre igračima su jedne od najdražih od kada je izašla prva verzija,davne 2005. godine. Klasične, jednostavne, a uzbudljive slot igre već su godinama sinonim za zabavu u automat klubovima. Igra koja je Admiralovom igraču donijela milijunski dobitak, Book of Ra Deluxe 6, ima šest valjaka, a može donijeti dobitak do 7.500x vrijednosti uloga. Posebna značajka Book of Ra Deluxe 6 je mogućnost osvajanja dodatnih besplatnih vrtnji što povećava šanse za dobitkom, a upravo se to dogodilo igraču iz Splita.

Dobitci u Admiral automat klubovima nisu rijetka pojava. S više od 90 automat klubova diljem Hrvatske skoro pa svaki dan dobiju vijest o sretnom dobitku. Ako još niste, svakako posjetite najbliži klub jer možda ste baš vi sljedeći milijunaš!

Uvijek postoji i opcija igranja online, zato je tu Admiralov online casino. Uz izdašan bonus dobrodošlice možeš igrati iz udobnosti vlastitog doma.