Naravno, kapetan je cijelu utakmicu davao ritam našoj igri i bio na pravom mjestu kada je to bilo najvažnije.

Dobro, jedanaesterac nije bio najbolje izveden, ali to više nije važno. Lopta je završila u mreži i bilo je to dovoljno za prvi naš trijumf nad Francuskom nakon deset utakmica. Šest poraza, tri remija i pobjeda sada je naš omjer s aktualnim svjetskim prvacima i jednom od najboljih reprezentacija u ovom trenutku. A prije samo nekoliko dana nije se činilo da imamo kompoziciju igre potrebnu za ovakav podvig. No, dvije zadnje utakmice potvrdile su ono o čemu su samo rijetki zadnjih godinu i pol dana pisali i tvrdili. Liga nacija ipak nam je donijela neke nove benefite oko kojih u perspektivi sigurno možemo graditi našu reprezentativnu priču.

Josip Šutalo i Martin Erlić nevjerojatan su potencijal. I zapravo je sjajna spoznaja kako njih dvojica po svojim igračkim karakteristikama izgledaju nevjerojatno kompatibilno. Pobjeda nad Francuzima za nas ima puno više značenje. Još se sjećamo polufinala sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine kada nas je Thuram zaustavio na pohodu na tron.

Naravno, ne možemo uspoređivati značaj pobjede u Ligi nacija i Svjetskom prvenstvu ali kada pobijedite jednu od najmoćnijih reprezentacija svijeta, to ima posebnu težinu. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon zadnjeg reprezentativnog susreta može se pohvaliti jednom posebnom činjenicom. Dalić je jedini s vatrenima svladao čak četiri svjetske velesile, bivše i aktualne svjetske prvake: Argentinu, Englesku, Španjolsku i sada Francusku. Ćiro je kao izbornik u službenim utakmicama rušio Talijane i Nijemce, Slaven Bilić Talijane, Nijemce i Engleze, Ante Čačić Španjolce.. Malo je svjetskih trenera koji u svom životopisu imaju tako raskošno poglavlje. Neki kažu da je božica sreće naklonjena Zlatku Daliću i da mu je to bio glavni forte na kormilu nacionalne vrste. No, nitko mu ne može osporiti da je hrvatsku nogometnu reprezentaciju uveo u potpuno novu eru.

Važno je iskoristiti Luku Modrića dok ga zdravlje služi. A naš kapetan izgleda kao da proživljava drugu mladost. Uostalom, madridski Real nedavno mu je produljio ugovor na još godinu dana. To i više nego dovoljno govori u kakvom je stanju Luka. Samo da nam tako bude spreman za Svjetsko prvenstvo u Katru. I onda, ako se kockice opet poslože, ako budemo izgledali kao momčad, možemo ispisati novu priču. Ključno će biti postići tu momčadsku kompoziciju kakvu smo pokazali u pobjedi protiv Francuza. Jasno je, nove snage dolaze i s raspoloženim Lukom, možemo pobijediti bilo koju reprezentaciju na svijetu. Učinak i izvedba u Ligi nacija, posebice protiv Francuske, razina je koja će nam biti neophodna i za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2022. Nekako nas je ova izvedba u Parizu podsjetila na onu rusku priču kada smo senzacionalnom izvedbom došli korak do trona. Bilo bi lijepo ponoviti tu priču za nekoliko mjeseci.