Umirovljenik otkriva kako mu uspijeva: „To mi stvarno obogaćuje život!“

Kvalitetno vrijeme u mirovini

Odlazak u mirovinu omogućuje značajno više slobodnog vremena kojeg do tog trenutka možda nije bilo dovoljno. Tako vas dodatnih 40 sati tjedno više može inspirirati na razne aktivnosti kojima se prije toga niste stizali baviti, a možda se rode i neke nove ideje i interesi. Umirovljenik Hrvoje to je vrijeme itekako pametno iskoristio: „Mislim, jedino čega mi sad ne manjka, a prije mi je manjkalo je slobodno vrijeme. Vremena koliko hoćeš i sad samo ovisi o čovjeku koliko je kreativan i koliko je spreman ići u susret životu da potroši to vrijeme. Jedva sad i stižem baviti se svime onime što me veseli i što volim. Dakle, ono što sad radim i za što imam vremena, je planinarenje i obilazak prirodnih ljepota Hrvatske s društvom i obitelji“.

Unucima sada može posvetiti puno više vremena nego što je to mogao dok je bio zaposlen. S unucima najčešće uživa u zajedničkom ljetovanju na moru, igri u dječjim parkovima, ali i zajedničkom kuhanju.

„Naravno, unuci su mi prioritet. Igrati se sa unucima, voditi ih na razne izložbe, razgledavanje grada, uključivati ih u neke aktivnosti i onda biti prisutan s njima dok se igraju i uče nešto. Mislim, to mi stvarno obogaćuje život do mjere za koju nisam mislio da će uopće biti moguće“, kazao je Hrvoje.

Umirovljenici u društvu

Vaše bogato životno i radno iskustvo velika je potpora svima u vašoj okolini, kako vašoj obitelji, tako i široj društvenoj zajednici. Ako želite, uvijek možete sudjelovati u društveno korisnim aktivnostima vašeg kvarta i mjesta. Možete produžiti i svoj radni status kroz 4-satni angažman na „starom“ poslu ili pak raditi nešto posve drugo što ste htjeli, a niste možda uspjeli tijekom radnog vijeka. Na koncu, možete se puno više posvetiti i sebi te raditi ono što vas osobno veseli i ispunjava.

Kako biste što bolje započeli svoje novo životno poglavlje, umirovljenik Hrvoje skreće pozornost na sljedeće:

Pobrinite se na vrijeme za financije Kvalitetno iskoristite slobodno vrijeme Istražite mogućnosti zdravog kuhanja, vrtlarenja i sl. Razvijajte rutinu koja vam odgovora – dnevne šetnje, druženja s drugim umirovljenicima Vježbajte um kroz rješavanje križaljki, igranje šaha ili kroz sudoku Budite fizički aktivni Ostanite u kontaktu s prijateljima s posla



Važnost financijske pismenosti

Činjenica kako samo oko 3 posto građana samostalno odabire obvezni mirovinski fond prilikom prvog zaposlenja govori o važnosti kontinuiranog rada na financijskoj pismenosti. Bolje poznavanje nacionalnog mirovinskog sustava nužno je kako bi osobe koje su tek stupile u svijet rada, kao i osobe koje se već pripremaju za mirovinu, na vrijeme upoznale svoje mogućnosti i prava, te tako donijele za njih najbolje odluke za budućnost. To uključuje i odluku o pravovremenom početku štednje za mirovinu, ustrajnost u odvajaju sredstava te na kraju, odabir dobrog i pouzdanog partnera za sigurnu isplatu mirovine poput Hrvatskog mirovinskog osiguravajućeg društva (HRMOD).

„Dakle, ja sam propustio prvih par godina nehajno misleći, ma gdje mi je mirovina. Par godina čini razliku. Dakle, ta štednja od početka nevjerojatno se umnaža i na kraju dovodi do bitno većeg iznosa“, ističe Hrvoje. Za kraj, savjetuje mladima da se brinu o sebi, rade ono što ih čini sretnima i uživaju u životu.