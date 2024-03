Kladi se i osvoji

Admiral Bet proglasio je utakmicu Hajduka i Dinama Super nagradnim parom što znači da svi igrači koji se klade na ovaj događaj, mogu dobiti do 50 € besplatnih oklada!

U promociji sudjeluje uplaćeni sportski listić 30.3.2024. na koji je uplaćeno 10 € ili više, na kojemu se nalazi Super nagradni par i još barem četiri druga para. Ukupni tečaj svih odigranih parova treba biti 5.00 ili veći.

Detalji promocije

U promociji sudjeluju samo listići uplaćeni putem online računa igrača, a sistemski i multi tip listići ne ulaze u promociju, kao ni listići uplaćeni besplatnim okladama.

U promociju ulazi samo sportski listić uplaćen isključivo na dan odigravanja Super nagradnog para. Bilo koji igrač u jednom danu može osvojiti besplatne oklade samo jednom, za uplaćeni sportski listić koji zadovoljava uvjete promocije prema sljedećem iznosu uplate listića:

Za uplate od 10,00 do 19,99 € osvaja se 5 € besplatnih oklada, za uplate od 20,00 do 39,99 € osvaja se 10 €, za uplate od 40,00 do 59,99 € osvaja se 20 €, za uplate od 60,00 do 79,99 € iznos besplatnih oklada je 30 €, igrači koji uplate od 80,00 do 99,99 € dobivaju 40 € besplatnih oklada, a oni koji ulože 100,00 € ili više osvajaju maksimalnih 50 € besplatnih oklada!

Besplatne oklade dodjeljuju se igračima najkasnije sat vremena nakon početka utakmice.

Podsjetimo se i kako promocija Super nagradni par traje od 16.2. do daljnjega i aktivna je nasumičnim danima u tjednu. Super nagradni parovi koji ulaze u promociju objavljuju se na službenim stranicama Admiral Beta najkasnije jedan dan prije odigravanja utakmice, tako da svatko stigne provjeriti kakva je ponuda te složiti svoj pobjednički listić.