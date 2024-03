Landau a. d. Isar, February 27th, 2024 – U sklopu priprema za nadolazeću sezonu Formule 1, izaslanstvo predvođeno glavnim mehaničarom Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a posjetilo je svog ‘Official Tool Expert’ partnera Einhell u sjedištu tvrtke u Njemačkoj. Profesionalci Formule 1 susreli su se sa stručnjacima Einhella kako bi razgovarali o tehničkim poboljšanjima alata Einhell Power X-Change za optimalnu upotrebu u timu.

Pripreme za najdužu sezonu Formule 1 svih vremena

Sve je ponovno krenulo 2. ožujka, kada je Formula 1 započela sezonu 2024. velikom nagradom Bahreina u Sakhiru. Ukupno su planirane 24 utrke svjetskog prvenstva, više nego ikad prije u jednoj godini. Izazovi s kojima se timovi suočavaju, kao što je u boksu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a, su vrlo visoki. Cijeli tim proveo je tjedne u intenzivnim pripremama za premijeru sezone kako bi bili sigurni da mogu pružiti maksimalnu izvedbu i mentalno i fizički. Kako bi ovogodišnju sezonu započeli u top formi, intenzivno su trenirali u teretani. Održavali su se i redoviti pit stop treninzi kako bi svaki potez bio besprijekorno izveden. Ekipa usvaja isti perfekcionistički pristup kada je riječ o odabiru pravih alata za trkaću garažu, pri čemu ništa nije prepušteno slučaju.

Pouzdani alati u dinamičnim situacijama

Kako bi se pripremili za najdužu sezonu Formule 1 svih vremena, Matt Deane, glavni mehaničar, i Chris King, projektni koordinator Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a, posjetili su razvojni odjel Einhell Germany AG u bazi tvrtke u Landau ( Njemačka). Einhell je postao ‘Official Tool Expert' Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a u siječnju 2023., od kada se mnogi bežični alati iz asortimana uspješne akumulatorske platforme Power X-Change koriste u sjedištu tima u Brackleyu i u garaži trkaćeg tima. To je zato što pouzdani alati osiguravaju sigurnost u dinamičnim situacijama u boksu, gdje svaka radnja mora biti 100% precizna i ispravna. Einhell alati, kao što je akumulatorski puhač lišća od 36 volti, pokazali su se posebno korisnima, s obzirom na to da trkaći bolidi stvaraju nevjerojatnu toplinu sve do 1000 stupnjeva Celzijusa iz motora s unutarnjim izgaranjem i korištenjem kočnica, osobito kada bolid dolazi u boks direktno s trkaće staze. Mehaničari tada moraju ohladiti kočnice što je brže moguće kako bi se izbjeglo zagrijavanje materijala kočnice do čeljusti.

Obuka o proizvodima i posjet labaratoriju

U Landau, Matt Deane i Chris King prvo su završili sveobuhvatnu obuku o proizvodima, gdje su mogli sami otkriti najnovije inovacije i prototipove. Zatim je u laboratoriju proveden niz testova proizvoda s Einhellovim glavnim tehnološkim direktorom, dr. Markusom Thannhuberom. Među ostalim temama, stručnjaci su raspravljali o tome kako se Einhell akumulatorski alati koji se koriste u Formuli 1 mogu još više prilagoditi posebnim potrebama u garaži Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a.

“Inženjerima i mehaničarima Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a dajemo najbolje alate za korištenje u vrlo zahtjevnim situacijama. I naravno, također je zabavno razgovarati o poboljšanjima naših alata s ovim timom svjetske klase osobno i na ravnopravnoj osnovi ovdje u Einhell Weltu, i potaknuti ih naprijed na tehničkoj razini,” rekao je Dr. Markus Thannhuber iz konstruktivne razmjene.

Matt Deane također je stekao vrijedne uvide za svoje predsezonske pripreme. “Razvili smo uzbudljive nove ideje za korištenje Einhell alata u okruženju utrka. Sa svojom Power X-Change platformom, Einhell nam nudi prednost korištenja iste baterije za više alata. To je zato što tim enormno profitira korištenjem bežičnih alata koji nam omogućuju brži i općenito učinkovitiji rad. A u Formuli 1 vrijeme je najvažnije,” kaže glavni mehaničar Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team-a, izvlačeći pozitivan zaključak iz posjeta svom ‘Official Tool Expert’ partneru, Einhellu.

Za više informacija o partnerstvu pogledajte na web stranici

