Germania je uoči prvenstva pokrenula veliku humanitarnu akciju “Tisuće razloga za gol” i najavila da će za svaki pogodak naših reprezentativaca donirati po 30.000 kuna! Zahvaljući goleadi u prvoj fazi natjecanja, te sjajnoj borbi u osmini finala protiv “crvene furije”, Germania donira značajan iznos za pomoć brojnim udruženjima.

Našoj momčadi ostaje za utjehu da su sudjelovali u humanoj misiji, sjajna borba protiv Španjolaca nije bila dovoljna za prolaz u četvrtfinale, ali je svaki gol vrijedio više! Heroji akcije koji su tresli mreže na ovome prvenstvu bili su Perišić (dva pogotka), Vlašić, Modrić, Oršić i Pašalić.

Prvih 30.000 kuna, zaštitno lice kampanje Dario Šimić usmjerio je za Udrugu Hureka, a ovoga puta pomoć se slila u Rijeku ljubavi, socijalnu samoposlugu u Osijeku, koja već deset godina pomaže najugroženije i obezbjeđuje im obroke. Donaciju im je dodijelila i pri podjeli doručka volontirala Snježana Rajković, managerica Germanie Sport za područje Slavonije.

„Pomaganjem siromašnima svjedočimo djelima nade kako je dobro činiti dobro, jer nas ono ispunjava uzajamnom radošću i utječe u more ljubavi našeg humanitarnog zajedništva. Naš donator Germania sport d.o.o. donirao nam je 30.000,00 kn, a ova humana predivna gesta unijela je radost, veselje i spoznaju obiteljima u socijalnoj potrebi da nisu zaboravljeni i da su voljeni. Humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ našem dragom dobročinitelju uručila je zahvalnicu na iskazanom razumijevanju, plemenitosti i nadasve pruženoj nam pomoći.

Rijeka ljubavi teče i teče pored Drave – Dunava do kraja svijeta i priča o dobrim ljudima okupljenih oko jednog jedinog cilja: pomoći onima kojima je to najpotrebnij, a Germania to punim srcem iskazuje.“, istaknula je ravnateljica Štefica Čučak.

Germania kao društveno odgovorna tvrtka redovno organizira humanitarne akcije i dugoročne projekte, kao što su „Novi dresovi za nove prvake“ i „Humanitarni listić“, a kroz brojne donacije pomaže zdravstvenom sustavu i potrebitim institucijama, udruženjima...