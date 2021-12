Svečana sjednica Fakultetskog vijeća započela je pozdravnim govorom dekanice Fakulteta, prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep i drugih visokih uzvanika. Podršku Fakultetu došli su dati mnogobrojni visoki državni i crkveni uzvanici, uzvanici na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i brojni predstavnici hrvatskih sveučilišta i dekani fakulteta, institucija i agencija kao i mnogobrojnih tvrtki s kojima FOI ima kontinuiranu suradnju.

Multidisciplinarnost kao velika strateška prednost FOI-ja

Svečana sjednica bila je prilika da se dekanica Fakulteta osvrne na sve što je FOI postigao tijekom prošle vrlo izazovne akademske godine. Dekanica je istaknula mnogobrojne uspjehe FOI-ja u učenju i poučavanju, znanstveno-istraživačkom radu kao i transferu znanja i tehnologija. Kao kompetitivne prednosti FOI-ja istakla je multidisciplinarnost djelovanja, studijske programe po informatičkoj vertikali te vertikali ekonomike poduzetništva.

Multidisciplinarnost jer FOI uspješno spaja informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizaciju i poslovanje te je upravo ta multidisciplinarnost velika prednost za FOI studente prema ocjeni njihovih budućih poslodavaca i naših partnera. Inovativni pristup koji primjenjujemo na FOI-ju obuhvaća metode poput učenja temeljenog na radu (work based learning), projektnog učenja (project based laerning), učenja temeljenog na rješavanju problema (problem based learning). Važno nam je da naši studenti uče kroz projekte, da imaju obveznu stručnu praksu na svim razinama studija, a da se u reviziji naših programa kao i njihovom izvođenju uključuju stručnjaci partnerskih IT tvrtki jer oni najbolje znaju koja znanja i vještine treba tržište.

IT sektor je propulzivno područje, kao i sve više ekonomika poduzetništva, te nam je važno da praktična znanja ugrađujemo u programe kroz akademije, predavanja, radionice poslodavaca te isto tako da radimo revizije naših programa u kontinuitetu. Imamo snažan Centar za podršku studentima i razvoj karijere koji omogućava našim studentima planiranje karijere i podršku u razvoju karijere već od prve godine studija kao i što održava suradnju s naših više od 600 partnerskih tvrtki. – u svom je uvodnom obraćanju istaknula dekanica.

Studenti FOI-ja se zapošljavaju već tijekom studija

Naši studenti se u većoj mjeri zapošljavaju već na zadnjem semestru diplomskog studija, potražnja za njima je velika što znači da radimo dobar posao i doprinosimo IT sektoru Hrvatske.

Dekanica je naglasila i veliku projektnu aktivnost i rezultate Fakulteta. Trenutno je na Fakultetu aktivno 37 projekata, vrijednosti od 207 milijuna eura, od čega je FOI udio 4,7 milijuna eura. Projekti koje koordiniramo i u kojima sudjelujemo su znanstveni i razvojni, od Obzor projekata, projekata Erasmus strateška partnerstva Jačanje kapaciteta, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, IRI projekata, projekata Hrvatske zaklade za znanost i dr. Gotovo 70 posto djelatnika FOI-ja uključeno je u projektne aktivnosti što nam je vrlo važno jer ih smatramo platformom za istraživanja i direktno utječu na porast relevantnih radova u časopisima platforme WoS CC i SCOPUS-a te Q1 i Q2 časopisa što pokazuju rezultati u zadnje tri godine.

Internacionalizacija i međunarodni projekti od velike važnosti

Internacionalizacija je vrlo važan prioritet FOI-ja, uvelike raste broj odlaznih studenata, ali i dolaznih, imamo 30 Erasmus partnerskih sveučilišta i intenzivnu suradnju sa američkim sveučilištima. Potpisali smo sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Finskoj, Turskoj, Grčkoj i Nizozemskoj, , a otvorili smo i suradnju s Indijom (Sharda Univeristy). Uključeni smo u CEEPUS mrežu, a odradili smo i prvi kombinirani intenzivni program sa sveučilištem u Nizozemskoj.

Prepoznati smo i po doprinosu digitalnoj transformaciji visokih učilišta, naime na FOI-ju djeluje Centar za razvoj programskih proizvoda koji vlastitim razvojnim snagama razvija aplikacije (sustave) za potrebe FOI-ja, ali i ostalih visokih učilišta koji koriste te sustave kako bi se digitalizirali njihovi procesi, poput e-upisa, sustava nastave, sustava prakse, sustava mobilnosti, baze projekata, sustava za anketiranje i dr.

Ne smijemo zaboraviti i uspjehe naših studenata u natjecanjima u znanju, kao i sportu. FOI-jevi studenti zadnjih nekoliko godina vrlo su uspješni i prepoznati kao jaki konkurenti u natjecanjima u znanju, od hackhatona do poslovnih slučajeva, ali i u e-sportu, stolnom tenisu, nogometu, na sveučilišnoj i regionalnoj razini. Na fakultetu djeluje Centar za volontiranje i humanitarni rad koji je već ranije dobio i državna priznanja, a sada i u pandemijskoj godini, godini koju su obilježili potresi pokazao se kao ključan u promociji volontiranja i uključivanju mladih u volonterske aktivnosti usmjerene na ranjive skupine našega društva.

Prateći svjetske trendove te u skladu s nadležnim pravnim regulativama Fakultet je u suradnji s Varaždinskom županijom i Europskim Talent Centrom Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije razvio Drone Pilot Academy – edukaciju za pilote dronova namijenjenu učenicima srednjih škola i studentima. Dekanica je istaknula kako Fakultet neprestano radi na jačanju obrazovne ponude za širu zajednicu u kojoj djelujemo.

Najveća vrijednost fakulteta – njegovi djelatnici i studenti

Najveće vrijednosti fakulteta su FOI djelatnici – njih 148, kao i studenti - njih 2839 zbog kojih i postoji motivacija da se iz godine u godinu bude bolji, da se kontinuirano usavršava i prate trendovi. U ovoj je godini uspješno promovirano 524 prvostupnika i magistara. Već danas oni su dio važne statistike koja pokazuje da je kadar koji izlazi sa FOI-ja neophodan za daljnji razvoj gospodarstva i poduzetništva. Pri tome je dekanica istaknula veliki problem u zapošljavanju na samom fakultetu, jer razlike u primanja na fakultetu i u IT sektoru nimalo nisu poticajna. Nedostaje koeficijenata, ali i bolji sređeniji pristup plaćama i drugim motivacijskim instrumentima. FOI zapošljava na vlastita ili sredstva projekta kadar jer nemamo osigurane koeficijente za zapošljavanje. Drugi problem je da naši studenti nalaze posao vrlo brzo, a mi ne možemo konkurirati IT sektoru s našim plaćama ni uvjetima rada. Zaključila je pitanjem: Tko će obrazovati kadar za IT tržište koji je pokretač razvoja i gospodarstva Hrvatske?

Dekanica se je dotakla prostornih kapaciteta, te naglasila kako obnova Vile Oršić ide svojim tijekom, zahvalila je Vladi, Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu na podršci. Ujedno naglasila je kako će opremanje Vile Oršić biti uz pomoć partnerskih tvrtki FOI-ja, kao i korištenjem projektnih i vlastitih sredstava. Istaknula je da je Kampus – faza II prepoznat kao prioritet i uvršten u sporazum Sjever kao drugi prioritetni projekt županije. To znači da je konačno izgledna realizacija projekta koji se priprema od 2012. godine.

FOI značajno pridonio da SZ Hrvatske bude IT centar Hrvatske

FOI kontinuirano stvara nove prilike za svoje studente, akademsku, poslovnu i društvenu zajednicu u kojoj djeluje. Kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu smještena u gradu Varaždinu FOI je zasigurno jedan od vodećih generatora novih znanja i vještina koje dovode do tehnoloških inovacija kako u proizvodnji, tako i u pružanju informatičkih usluga. Navela je neke vrlo zanimljive i vrijedne podatke - producirajući uspješan kadar FOI je pridonio da se u gradu Varaždinu, odnosno na SZ Hrvatske razviju brojna uspješna poduzeća iz IT i telekomunikacijskog sektora, ali i drugih sektora koji svoje poslovanje temelje na poduzetničkim inicijativama, tehnologiji i danas sveprisutnoj digitalnoj transformaciji. Tako je u 2020. godini u Varaždinskoj županiji bilo 244 IT tvrtki sa 992 zaposlenih u odnosu na 2019. kada je bilo 192 IT tvrtke sa 812 zaposlenih. Na razini Hrvatske radi se o 5,7 tisuća IT tvrtki i 35 000 zaposlenih IT stručnjaka s prihodom 27,81 milijardu kuna. Po dinamici rasta IT je najbrža djelatnost hrvatskog gospodarstva, i obrazovanje za ta zanimanja budućnosti treba biti prioritet. U Tehnološkom parku Varaždin kojeg je FOI suvlasnik, više od 100 tvrtki je prošlo proces inkubacije, a od 53 tvrtke koje danas djeluju u TPV-u njih 24 su osnovali FOI-jevci (čak 45%).

Dekanica Nina Begičević Ređep zaključila je da postoji potreba za socijalnom transformacijom – sinergijom vlade, akademskog sektora i industrije kako bi s iskoristila prilika IT industrije kao pokretača razvitka Hrvatske.

Čestitku na Danu Fakulteta uputio je i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i saborski zastupnik, Damir Habijan, izaslanik predsjednika Vlade RH i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Tomislav Paljak, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Bernard Gršić, župan Varaždinske županije, Anđelko Stričak i zamjenik gradonačelnika grada Varaždina, Miroslav Marković. Svečanost su uveličali brojne dekanice, dekani, prodekanice i prodekani matičnog Sveučilišta te drugih partnerskih sveučilišta, poslovnih škola, veleučilišta, institucija te predstavnika gospodarskog sektora s kojima FOI ima dugogodišnju i bogatu suradnju.

Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak u svom obraćanju naveo je da je FOI jedan od najboljih primjera kako trebaju djelovati fakulteti, kako organizirati i voditi fakultet, pratiti trendove razvoja, inovacija i propulzivnosti IT područja. Naglasio je važnost policentričnosti FOI-ja u okolini u kojoj djeluje te naglasio kako FOI uspješno odgovora na izazove vremena u smislu osposobljavanja studenata za složene poslove koje zahtjeva sadašnje, ali i buduće vrijeme. FOI je fakultet koji može služiti na primjer ostalima, doprinosi razvoju regije, a studenti FOI-ja se brzo zapošljavaju.

Boras: FOI ima izvrsnu suradnju s gospodarstvom, posebice IT sektorom

- Mlada i sposobna Uprava radi vrlo dobro, na Fakultetu imam jako puno prijatelja i sve što danas rade s revizijama i akreditacijom novih studija pokazuje da doista jesu struka budućnosti. Prepoznati su kao jedan od vodećih fakulteta u IT-u te po jakoj projektnoj aktivnosti kao i znanstvenim istraživanjima i primjeni e-učenja. FOI ima izvrsnu suradnju s gospodarstvom, posebice IT sektorom – naglasio je rektor Boras.

Izaslanik predsjednika sabora Damir Habijan - podsjetio je na prošlogodišnje osiguravanje sredstava za obnovu Vile Oršić za potrebe FOI-ja te na važnost Faze II Kampusa FOI-ja. Naglasio je izuzetno veliku važnost FOI-ja za razvoj gospodarstva kao i izvrsnost Fakulteta.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak naglasio je kako je Vlada upravo jučer usvojila Razvojni sporazum Sjever, gdje je na drugom mjestu prioriteta izgradnja Sveučilišnog kampusa FOI-ja te smatra kako će to biti još jedan veliki iskorak za naš sveučilišni grad. Naglasio je da je FOI ponos Varaždinske županije.

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković rekao je – kako je FOI rasadnik visoko kvalitetnog kadra koji daje dodanu vrijednost upravo onome što se danas očekuje od Hrvatske, predvodnik je digitalne, inovativne transformacije.

Nagrađeni brojni studenti, prof. Božidar Kliček dobio nagradu za životno djelo

Državni tajnik Bernard Gršić istaknuo kako FOI već nekoliko desetljeća pruža obrazovanje budućim stručnjacima u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija, organizacije, poslovanja i ekonomije. I kao takav, FOI je integriran i konkurentan u europskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru kontinuirano stvarajući nove oblike prijenosa znanja u hrvatsko gospodarstvo.

Na Svečanoj sjednici dekanica Fakulteta dodijelila je i nagrade i priznanja studenticama i studentima te nagrade i priznanja nastavnom i nenastavnom osoblju. Nagrađeni su studenti za izniman uspjeh tijekom studiranja, ali i za uspjeh na temelju ostvarenog prosjeka ocjena: Noa Midžić, Fran Sabolić, Marija Kuštelega, Klara Šilec, Lucija Vrbanić, Zlatko Pračić, Karlo Rusovan, Patrik Galina, Aldin Alagić, Tihana Grbac, Ana Keleković, Matija Barošević, Filip Bel, Jakob Bertović, Nikola Bešenski, Jakov Glavina, Lara Medić. Ove su godine Jerry John Antolos, Maja Benkus i Božo Kvesić dobili i priznanje za volontiranje i(ili) humanitarni rad.

Svake godine FOI dodjeljuje i povelju „Prijatelj FOI-ja“ onim suradnicima Fakulteta koji svojim nesebičnim angažmanom i suradnjom pomažu u međunarodnoj afirmaciji Fakulteta, kao i njegovom razvoju kao istraživačke institucije. Ove je godine povelju primio prof. Bart Rienties profesor analitika učenja na The Open University u Londonu te gostujući profesor na University of Dundee.

Nagradu za životno djelo koja se dodjeljuje nastavnicima u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima primio je prof. dr. sc. Božidar Kliček, a izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški primila je nagradu za posebna postignuća u znanstvenom i nastavnom radu. Nagrada za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju ove je godine dodijeljena Matiji Šajnu. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec primio je priznanje za istaknutu znanstvenu publikaciju u 2020. godini prema kriteriju relativne citiranosti časopisa u kojem je publikacija objavljena.

Važno je istaknuti i dobitnike priznanja za uspješnu poslovnu suradnju, a to su tvrtke Arbona d.o.o., CROZ d.o.o., Ecx.io d.o.o., Gideon Brothers d.o.o., Hrvatsko biometrijsko društvo, Infinum d.o.o., Mobilisis d.o.o., Northwest Agency, Poslovna inteligencija d.o.o. i SPECK d.o.o.

Dodajmo da je svečanost uveličao i nastup Akademskog pjevačkog zbora djelatnika i studenata Fakulteta organizacije i informatike pod ravnanjem maestre Janje Knapić Omranloo, prof.