Psiholozi i komunikolozi su, proučavajući neverbalnu komunikaciju, uočili neke pokrete po kojima možemo prepoznati da nam netko laže. Te spoznaje na zanimljiv su način prikazane i u hit seriji Lie To Me (Laži me), a evo i o kojim znakovima se radi.

Mislite da dobro prepoznajete laganje? Moguće je da se varate

Psiholozi su otkrili da ljudi uopće nisu toliko dobri u prepoznavanju laži. Upravo suprotno, iznenađujuće je koliko su zapravo loši. To se pokazalo u eksperimentima kad su ljudima prikazivali snimke nepoznatih ljudi kako prepričavaju nešto i tražili od njih da prepoznaju govore li istinu ili ne.

Prema analizi rezultata iz 206 eksperimenata, ljudi uglavnom točno procjenjuju govori li osoba laž ili istinu u prosječno 54% slučajeva. Da slučajno pogađamo, šansa da točno odgovorimo je 50%, što pokazuje da i nismo tako pronicljivi kao što mislimo. No psiholozi provode razne treninge kako bi naučili ljude da bolje prepoznaju laži, što je vještina koja je najpotrebnija detektivima i pravnicima.

Paul Ekman - najbolji ljudski detektor laži

Jedan od najpoznatijih psihologa koji je proučavao prepoznavanje emocija pomoću izraza lica je Paul Ekman. On se bavio istraživanjem prevara i laži te je osmislio razne metode za prepoznavanje laži. Zbog toga su ga prozvali najboljim ljudskim detektorom laži.

Spoznaje do kojih je došao koriste se i u tajnim službama poput CIA-e i FBI-a. Ekmanova istraživanja su inspirirala i popularnu seriju Laži me (Lie To Me). Serija se emitirala od 2009. do 2011., a prati lik osebujnog Cala Lightmana (glumi ga Tim Roth). On je bivši FBI agent koji je osnovao svoju tvrtku za istraživanje laži, koja pomaže klijentima u razotkrivanju prevara i zločina.

Ekman je i sam bio savjetnik tijekom snimanja serije, pa se sve metode koje se koriste u seriji za prepoznavanje laži temelje na stvarnim znanstvenim osnovama, zbog čega je posebno zanimljiva. Osim toga, radio je i s glumcima kako bi im pomogao da što uvjerljivije prikažu sposobnost razotkrivanja laži.

Obratite pažnju na pokrete tijela, lice i glas

U svojoj knjizi Laganje Ekman kaže da je hvatanje lažljivaca umijeće koje svatko može naučiti jer većina lažljivaca tijekom laganja nesvjesno otkriva puno informacija. Treba obratiti pažnju na male signale na licu, tijelu i u glasu osobe. Najlakše je lažirati riječi, no najuspješnije hvataju lažljivce oni koji obrate pažnju na pokrete tijela sugovornika.

Vrsta pokreta koje možete uloviti kod lažljivaca su amblemi. To su pokreti koji imaju značenje u nekoj kulturi, npr. slijeganje ramenima kao znak za "ne znam" ili skupljanje šake kad smo ljuti. Ovi pokreti se mogu javiti nehotično kad osoba nastoji prikriti emociju. Također, kad su nervozni, ljudi su skloni vrpoljenju i pokretima koje Ekman naziva "manipulatori". To su primjerice češanje, grickanje usnice, dodirivanje lica ili kose.

U prepoznavanju laži mogu pomoći i tzv. mikroekspresije lica, automatski pokreti lica koje ljudi ne uspiju sakriti. Te mini ekspresije kod laganja odudaraju od onog što osoba izgovara i mogu otkriti što stvarno osjeća i misli. Primjerice, osoba, dok govori "da", može nesvjesno odmahnuti glavom. Utrenirani promatrač koji uhvati taj pokret znat će da se iza tog izgovorenog "da" zapravo krije "ne".

Laž možete otkriti i u glasu osobe. Dok govore, lažljivci mogu raditi duže ili češće pauze, a sumnju može izazvati i oklijevanje prije nego što vam odgovore. Ljudi su, kad lažu, skloni koristiti i poštapalice kao što su "mislim", "stvarno", a u nekim eksperimentima se pokazalo i da ton glasa postaje viši kad ljudi lažu zbog straha da će biti uhvaćeni.

Kad želite provjeriti laže li vam netko, možda biste se trebali fokusirati na oči. Kad lažu, ljudi imaju sklonost izbjegavati kontakt očima, a neki i učestalo trepću. A ako želite razlikovati lažni osmijeh od iskrenog, obratite pažnju na mišiće oko očiju. Ako ne zamjećujete nikakve pokrete oko očiju, velika je vjerojatnost da vam se osoba lažno osmjehuje.

"Poker face" i blefiranje

Uz glumce, skupina koja je posebno vješta u skrivanju emocija su profesionalni igrači pokera. Da biste bili uspješan pokeraš, trebate puno raditi na uvježbavanju govora tijela kako biste nadmudrili suparnike. Uz poznavanje strategije i vještine igre, upravo ta vještina izdvaja najbolje igrače od ostalih.

Upravo iz ove popularne igre potekao je izraz "poker face" - sposobnost da prikrijete osjećaje i sakrijete namjere ili slabosti. Neutralan izraz lica pomaže pokerašima tako što onemogućava protivnike da ih "pročitaju" i pogode kakve karte imaju i koji bi im mogao biti sljedeći potez. Neki od najboljih igrača koji znaju zadržati "poker face" su npr. Daniel Negreanu, Phil Ivey i Jennifer Harman.

Još jedan izraz koji potječe iz svijeta pokera je blefiranje. Koristi se kao strategija u kojoj se igrač pretvara da ima jače karte nego što stvarno ima da bi zavarao protivnika i natjerao ga da odustane. Ova strategija čini igru zanimljivom i neizvjesnom, pa nije ni čudno da je česta scena u filmovima u kojima gledamo scene partija pokera.