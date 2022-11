Sniženja u Deichmannu traju sve do 27. 11. pa je sada odlična prilika da cipele koje gledate cijele jeseni nabavite po sniženoj cijeni i to do - 50%.

Deichmann trgovine preplavili su popularni modeli obuće, a posebna sniženja najuzbudljivijeg shopping tjedna u godini obuhvatila su toplu zimsku obuću, visoke i niske čizme, gležnjače i salonke, ali i tenisice brendova kao što su adidas, Nike, Fila i mnogi drugi.

Na sniženju smo pronašli obuću za sve uzraste. Djevojčice i dječaci pronaći će sve što im je potrebno na odlazak u školu i na slobodne aktivnosti. Tu su modne i termo čizme, trendy sportske tenisice i neodoljivi ruksaci u koje stane baš sve što jednom školarcu treba.

Muškarce posebno veseli izbor toplih, funkcionalnih čizmi koje se mogu nositi u svim prigodama. Birajte između elegantnih chelsea čizmica, klasičnih cipela, a tu su i uvijek popularni modeli kožnih čizmi na vezanje koji će sjajno izgledati s parom omiljenih traperica, crnih hlača, a nositi se mogu i kargo hlačama. Neizostavna postaja u vašem shoppingu neka bude i odjel sportske obuće gdje smo pronašli odlične modele tenisica i zimske čizme za planinarenje i treking.

Sve što vam treba za savršen shopping sve do 27. 11. pronaći ćete u Deichmannu, gdje cijela obitelj može uživati u najuzbudljivijim sniženjima ovogodišnjeg crnog petka.