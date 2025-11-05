Eurospin i Marra Altrui vraćaju samopouzdanje ženama oboljelim od raka

Međutim, brojke ne pričaju cijelu priču. Iza svake brojke stoji žena koja je primila tu dijagnozu, koja se suočila s operacijom, terapijama i promjenama u tijelu i u životu. Mnoge žene nakon dijagnoze ne suočavaju se samo sa strahom za zdravlje, već i s pitanjima identiteta, ženstvenosti i samopoštovanja.

Rekonstrukcija pomaže, ali ponekad je “nedovršena”

U Hrvatskoj, žene imaju pravo na rekonstrukciju dojke nakon mastektomije, bilo u obliku primarne rekonstrukcije, koja se izvodi istodobno s uklanjanjem dojke, ili sekundarne rekonstrukcije, koja se provodi naknadno, nakon stabilizacije zdravstvenog stanja i završetka aktivnog liječenja.

No, može se dogoditi da se pri rekonstrukciji dojki vrate volumen i oblik dojke, ali odsustvo bradavice ili areole često ostavlja osjećaj „nedovršenosti“. Ovdje na scenu stupa postupak medicinske mikropigmentacije, odnosno 3D pigmentacije bradavice i areole.

Foto: Promo

Ovaj postupak koristi specijalizirane pigmente i tehniku sjenčanja kako bi se stvorio dojam prirodne bradavice i areole, uključujući osjećaj volumena, sjene i boje. Ovaj nimalo invazivan postupak ima snažnu ulogu u vraćanju samopouzdanja i pomaže ženama da svoje tijelo ponovno vide kao cjelovito.

Možda je to najbolje opisala Laura, jedna od korisnica udruge Marra Altrui:

“Odluka o uklanjanju obje dojke prije godinu dana nije bila laka. Nakon što su mi tetovirane bradavice, ponovo sam se osjećala cjelovito. Gledam u ogledalo i ne vidim ožiljke - vidim sebe”.

Ova udruga osnovana je s ciljem pružanja edukativne, humanitarne, medicinsko-estetske potpore ženama tijekom i nakon kemoterapija.

Foto: Promo

Kako mnoge žene ne znaju da postoji mogućnost repigmentacije areola i bradavica, Marra Altrui pokrenula je projekt koji ne samo da podiže svijest o ovoj metodi, već i osigurava besplatan tretman repigmentacije za žene koje su prošle mastektomiju. S druge strane, povezuju se i s umjetnicima i pružaju edukaciju potrebnu kako bi ovaj vid tetovaže postao što prošireniji i dostupniji.

Dugo prijateljstvo i suradnja Eurospina i udruge Marra Altrui

Kako bi sve njihove aktivnosti bile moguće, iz godine u godinu udrugu podržava i popularni trgovački lanac Eurospin. Kao i u godinama dosad, Eurospin je ponovo donirao 12.000 eura kako bi podržao žene oboljele od karcinoma dojke i osigurao da im se kroz tretmane 3D repigmentacije vrati samopouzdanje i pomogne u psihološkom i emocionalnom oporavku, nakon završetka fizičkog liječenja.

Foto: Promo

„Želimo da naša podrška pokaže kako ne djelujemo samo kroz donacije, već i kroz trajnu predanost vrijednostima solidarnosti i zajedništva“, poručili su iz Eurospina. Činjenica da se radi o kontinuiranoj, a ne jednokratnoj podršci, to i potvrđuje.

Zahvaljujući ovoj suradnji, Marra Altrui nastavlja graditi prostor gdje psihoestetika postaje alat oporavka, a podrška temelj promjene. Osim projekta repigmentacije, organiziraju i niz radionica namijenjenih ženama koje se bore ili su uspješno završile svoju borbu s rakom.

Ako ste među njima, svakako posjetite službene stranice udruge Marra Altrui i upoznajte se s mogućnostima, resursima i radionicama koje organiziraju. Ondje možete i sami poduprijeti rad udruge kroz kupnju njihovih radova.