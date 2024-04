sjajni dječji zborovi – Zagrepčanke i dečki, Bajka, Trešnjići, Smiješak, Crescendo, Dječji zbor i Zagrebački anđeli.

Za čarobnu pauzu od pjesme bio je zadužen mađioničar Luka Vidović, a cijelom zabavom dirigirao je naš voditelj Bojan Jambrošić.

Kako je organizator Menart sve ulaznice rasprodao za samo 8 dana, u nešto više od sat vremena, smijeha, zabave, plesa i pjevanja najpoznatijih dječjih pjesmica uživali su samo najbrži, koji su svoje ulaznice nabavili na vrijeme, dječji zborovi oduševili su svojim izvedbama, svima poznatih i omiljenih dječjih pjesama, a u velikom finalu svi zborovi zajedno izveli su možda i najveći dječji hit „Kad si sretan“.

Na izlasku iz dvorane posjetitelje su dočekali pokloni paketi sa, svima omiljenim, proizvodima – Cedevita Go napitkom i Puc Puc pucketavim prahom. Uz to, u paketu su naši mali posjetitelji mogli pronaći igračke – Pinky Promise i Plus Plus slagalice.





