Neovisno o tome imate li u stanu pločice, parket, tepihe ili tepisone svaku vrstu poda treba usisati i prebrisati kako bi dom održavali čistim i ugodnim za boravak.

Obitelji koje imaju mališane i kućne ljubimce svakako će reći kako im je usisavač najbolji prijatelj i najkorišteniji uređaj u kućanstvu. Usisavači s vrećicom i dalje su naš prvi izbor iz više razloga. Najprije, današnji usisavači s vrećicom napravljeni su tako da se s njima može lako upravljati, njihovo korištenje je maksimalno olakšano i sada možemo jednostavno čistiti pomoću funkcije nožne kontrole. Podešavanje premotača kabela, gumb za uključivanje/isključivanje i postavke napajanja kontroliramo bez korištenja ruku. Zatim se radi o tome da usisavač svojim mlaznicama Dust Magnet Silent omogućuje visoku snagu usisavanja sitne prašine tako da možete usisati do 100 % prašine koja se skuplja u otvorima.

Neizostavna funkcionalnost i jedan od glavnih faktora kod odabira usisavača nam je antialergijski sistem. Electrolux usisavač Bagged 600 ima antialergijski filter koji omogućuje uklanjanje do 99,99 %* čestica večih od 1 mikrometra za čišći ispušni zrak, a korištenje antialergijske S-bag® vrećice pruža sigurnost za sve alergičare u vašem domu.

Ono čemu svi trebamo težiti i iz dana u dan tome pripomagati je održivost naše planete. Iz tog razloga biramo one uređaje koji su učinkoviti i održivi. Ovaj usisavač s vrećicom, Bagged 600, je upravo takav! 50% ukupne korištene plastike pri izradi ovog usisavača je reciklirano, a tiskani materijali su izrađeni od recikliranog papira. Održivost i čista izvedba bez kompromisa i to nam se sviđa! Kako bi dospjeli do svih kuteva prostora koji je potrebno usisati, usisavač svojim laganim kotačima olakšava manevriranje na različitim podnim površinama, a radijus od 12 metara znači da je kretanje između prostorija jednostavno i neometano.



Ako ste još uvijek neodlučni u nastavku pročitajte što su drugi rekli o ovom usisavaču s vrećicom:

Marija Kosovec – mama dvoje djece @miimavintage

˝Muka svakog roditelja, kad hodaš po kući pa ti se zapikne lego kocka između prstiju. Sve koje klinci ne pokupe usisa ovaj malac. Često me pitaju koji bi izabrala štapni ili klasični usisavač. Moj odgovor je da su jedan drugome savršena nadopuna. Štapni koristim kroz tjedan za brzinsko usisavanje, uvijek mi je nadohvat ruke dok ovaj vadim vikendom i koristim za detaljno čišćenje cijele kuće."

