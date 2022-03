Electrolux pećnica vaš je pomoćnik u kuhinji

Sigurno vam je dobro poznat onaj osjećaj kada u omiljenom restoranu kušate izvrsno jelo i zapitate se: „Zašto ja ovo ne mogu pripremiti u svojoj kuhinji?“ Što ako vam kažemo da ipak možete? Kao što svi profesionalni kuhari imaju svoje pomoćnike, Electrolux pećnica vaš je idealan asistent. Osim što zna kako pripremati širok raspon namirnica, Electrolux pećnica opremljena je inovativnim tehnologijama koje olakšavaju svaki korak u pripremi jela. Što je najvažnije, pruža vam vrhunske rezultate kuhanja koji će vas oduševiti.

Koristite paru za najbolje rezultate

Ono što profesionalnim kuharima pomaže postići savršeno jelo je dodatak pare prilikom pečenja. Electrolux tu tehnologiju sada donosi u vašu kuhinju. Njihova parna pećnica s funkcijom Steamify® dodaje točno određenu količinu pare kako bi svaka namirnica bila idealno pripremljena. Korištenjem pare za vrijeme pečenja vaše jelo iz pećnice će izaći sočno i ukusno svaki put.

Electrolux parna pećnica koristi se vrlo jednostavno. Odaberite temperaturu na kojoj želite peći jelo, a njihova multifunkcionalna pećnica odradit će ostatak posla. Pomaže vam u pripremi raznih vrsta jela i namirnica, od kruha i složenaca, do velikih komada mesa. Electrolux pećnica omogućuje vam da vaše kulinarske sposobnosti prijeđu na potpuno novu razinu.

A pomaže vam ne samo kod pripreme, već i kod podgrijavanja! Svima nam se zna dogoditi da pripremimo preveliku količinu hrane, a ostaci se zatim povlače po frižideru danima jer mislimo da više ne mogu biti ukusni. Parna pećnica rješava i taj problem. Uz funkciju podgrijavanja parom ostaci hrane zadržat će sve okuse, kao da je jelo svježe pripremljeno.

Napredne tehnike sada postaju jednostavne

Electrolux multifunkcionalna pećnica omogućuje vam korištenje tehnika profesionalnih kuhara u vašem domu. Sous Vide je tehnika kuhanja u hermetički zatvorenim vrećicama, kojom se postiže iznimna sočnost namirnica. Pažljivo kontrolirane temperature su ključne, a uz Electrolux tehnologiju jednostavno ih je postići.

Sous Vide tehnika koristi se vrlo lako uz Electrolux 900 SteamPro pećnicu. Stavite namirnice u vrećicu i zatim će uređaj za vakuumiranje iz nje izvući sav zrak te ju hermetički zatvoriti. Okus jela je bolji, a hranjive tvari su očuvane.

Za precizne rezultate pečenja tu je senzor za hranu. Jednostavno ga umetnite u namirnicu koju želite ispeći i on će mjeriti temperaturu u središtu. Kada je hrana postigla željenu temperaturu, senzor će vas obavijestiti i zaustaviti pečenje. Zbog toga je idealan za velike komade mesa koji se dugo peku. Uz senzor za hranu oni će biti savršeno pripremljeni, bez isušivanja.

Za potpuno intuitivno iskustvo, tu je EXCite+ dodirni zaslon. Pomoću njega dodirom prsta upravljate svojom pećnicom. Lako se pomičite kroz izbornike i odaberite kategorije hrane koje pripremate. Lakoća korištenja omogućena vam je u svakom koraku.

Održavanje s lakoćom

Snaga pare pomaže vam i u čišćenju. Electrolux multifunkcionalna pećnica sama će vas podsjetiti kada je vrijeme za čišćenje, a uz pomoć pare održavanje je lakše i brže. Jednostavno nanesite sredstvo za čišćenje i odaberite funkciju "Parno čišćenje plus".

Za još lakše čišćenje, Electrolux pećnica ima funkciju pirolitičkog čišćenja. Ona zagrijava pećnicu do određene temperature, koja sve ostatke hrane pretvara u pepeo. Na vama je samo da obrišete dno pećnice i to je to – zaboravite na ribanje. Electrolux pećnica vaš je idealan asistent, kako u kuhanju, tako i u čišćenju.

Electrolux pećnica donosi inovativnu tehnologiju u vaš dom koja omogućava profesionalne rezultate. Pomaže vam postići sočno i ukusno jelo svaki put, bez obzira jeste li strastveni kuhar ili ne. Razmišlja umjesto vas i omogućuje vam intuitivno iskustvo i lako održavanje. Kako biste saznali više informacija i savjeta kako izabrati najbolju Electrolux pećnicu posjetite electrolux.hr.