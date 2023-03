Ekskluzivno! Tommy prvi na maloprodajnom tržištu u RH nudi mogućnost Scan&Go kupnje

Zahvaljujući Scan&Go inovaciji, kupci mogu skenirati barkod svakog proizvoda već prije samog stavljanja željenih proizvoda u košaricu. To znači da kupce do potpuno završene kupnje dijeli samo odlazak do Express blagajne za naplatu kako bi odradili plaćanje – putem debitne kartice, kreditne kartice ili gotovine. Zaključak je da kupci koji koriste Scan&Go ostvaruju beskontaktnu kupnju, a glavni benefit je ušteda vremena.

Dario Mamić, direktor korporativnih komunikacija Tommyja, rekao je: „Razumijemo da danas, više nego ikada, kupci stavljaju naglasak na inovacije, praktičnost i kvalitetu korisničke usluge. Scan&Go omogućuje nam da kupcima damo više neovisnosti i kontrole. Korištenjem Scan&Go inovacije kupci će od sada moći uživati u inovativnom, jednostavnijem i bržem iskustvu kupnje."

Kako bi koristili Scan&Go, korisnici trebaju preuzeti Tommy aplikaciju na svoj pametni telefon ili ažurirati postojeću te se, ako već nisu, registrirati u Tommy program nagrađivanja vjernosti.

Kupci će tada unutar aplikacije moći jednostavno koristiti Scan&Go za skeniranje proizvoda u prodavaonici prilikom kupnje.

Po završenom skeniranju, kupcima se na ekranu pojavljuje generirani QR kod koji je potrebno prikazati, odnosno skenirati na Express blagajni i izvršiti plaćanje. Usluga je trenutno dostupna u sedam Tommy prodavaonica i za početak ju može koristitiograničen broj odabranih kupaca koji su ujedno i članovi Tommy programa nagrađivanja vjernosti.

Plan je ovu inovaciju u narednom periodu uvesti i u dodatne Tommy prodavaonice kao i omogućiti korištenje iste većem broju kupaca.

Posjetite www.tommy.hr za više informacija.