Ove je godine kao bomba odjeknula vijest da će u Šibeniku na dočeku Nove godine nastupiti Róisín Murphy, jedna od najvećih klupskih zvijezda današnjice, glazbena, ali i modna pop ikona, koja je život udahnula brojnim hitovima poput Sing it back, The time is now, You know me better, Fun for me...

Valerio Baranović

Biti će to, jasno je već sada, potpuno netipičan uvod u novo ljeto, no pomalo tipičan za Šibenik koji nas je posljednjih godina već razmazio iznimno razvijenom glazbenom i festivalskom scenom. Murphy će biti tek jedna od zvijezda koja će Šibenčane i goste zabavljati u najluđoj noći u godini, budući da se cijeli događaj odvija na nekoliko stage-ova, no najluđa će zabava nesumnjivo biti upravo na, kako domaći vole reći, najljepšoj pozornici na svijetu, onoj na trgu ispred Katedrale svetog Jakova, mjestu koje je i UNESCO uvrstio na svoj popis svjetske kulturne baštine.

-Idem u klubove od svoje 16. godine, u sve moguće klubove koje možete zamisliti, bila sam tamo - izjavila je svojevremeno Murphy i to je zapravo najbolji opis onoga što nudi svojoj publici - audio, ali i vizualni spektakl u kojem baš ništa nije prepušteno slučaju.

Inovativna i jedinstvena kakva jest, pomalo ekscentrična i uvijek na granici avangarde postala je, još otkako se prvi put pojavila kao dio glazbenog dua Moloko, toliko prepoznatljiva po svom modnom izričaju da su je kritičari nazvali 'fashion statementom', dok ona sama ističe kako se zapravo samo htjela suprotstaviti neuglednoj modi 1990-ih godina.

-Energija iza svega što sam radila bila mi je: ‘‘Što svi drugi rade? Nemojmo to raditi" - pojašnjava Róisín svoj modni izričaj, ne krijući pritom da inspiraciju zauvijek crpi iz ikonične Grace Jones.

Valerio Baranović

Upravo je Murphy neponovljivi i unikatan stil kojim pomiče granice ono što je, uz prepoznatljiv glas, izdvaja u mnoštvu, a hommage njezinom stilu, kakav je kao najavu za koncert napravila kreativna šibenska ekipa, zapravo je sjajan uvod u ono što nas čeka na Silvestrovo. U divnom modnom editorijalu, pred objektivom poznatog šibenskog fotografa Valeria Baranovića, Róisín su utjelovile Ana Gulin Paić, Marija Gabrilo i Jelena Graovac Lučev, cure i same poznate po sjajnom stilu, u čijim se ormarima i inače mogu naći brojne modne poslastice, a brojne vintage komade, za ukupno šest streetstyle lookova donijela je šibenska stilistica Maša Štrbinić Šunjić iz Vintage Love Boutiquea.

- Róisín je u svojoj ekscentričnosti uvijek poprilično šik, sama naglašava da obožava spajati damsku i ‘klupsku’ stranu, a to prilično uspješno radi već četvrt stoljeća pa sam zapravo htio na neki način izbrisati vrijeme i pokušati postići da ne bude jasno jesu li fotke nove s retro osjećajem ili su retro, ali izgledaju moderno, jer svaka njezina fotografija, bez obzira na to kada je nastala, i danas je itekako aktualna - pojašnjava fotograf priču iza editorijala nastalog na istom trgu na kojem će Roisin Machine održati koncert, nakon Ide Prester, domaće glazbenice vrlo sličnog senzibiliteta, koja ni modno, a ni glazbeni sigurno neće zaostajati za svojom slavnom kolegicom.

Sama Murphy je nedavno kazala kako osjeća da je njena priča još uvijek neispričana i sama će joj napraviti sretan kraj. Sigurni smo da će ovo biti baš sretan kraj godine, jer tko se još u Hrvatskoj može pohvaliti svjetskim programom.

Modeli: Ana Gulin Paić, Marija Gabrilo, Jelena Graovac Lučev

Styling: Vintage Love Boutique

MUA: Radovan Periša

Hair: Frizerski salon M Šibenik

Accessorize: Deni Design, privatni fundus

Foto: Valerio Baranović

Asistent Foto: Paola Sablić

Support: Adventura Šibenik / Tvrđava kulture Šibenik