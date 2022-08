Doživite novu Samsung Galaxy Z seriju

Tvrtka Samsung je 10. kolovoza na svom Unpacked događaju globalno predstavila najnoviji ekosustav inovativnih Galaxy uređaja, uključujući pametne telefone Galaxy Z Fold4 i Z Flip4, Watch5 seriju pametnih satova i Buds2 Pro bežične slušalice. U sljedećem periodu predstavit će se potpuno novo Samsung Galaxy iskustvo tako što će se korisnicima i brojnim obožavateljima omogućiti dosad neviđen pristup novim uređajima prije nego stignu u trgovine.

Samsung je odabrao najpopularnije lokacije diljem svijeta uključujući Times Square koji je prepun digitalnih zaslona za prikazivanje sadržaja. U suradnji sa svjetski poznatom pop grupom naziva BTS, Samsung je predstavio digitalni film „Galaxy x BTS: Unfold your world with Z Flip4 | Samsung“ koji sadrži pjesmu „Yet to Come“ te predstavlja novi hit „Over The Horizon 2022“ kojeg je producirao SUGA iz BTS grupe.

Video možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=0n253lWq9GY

U Hrvatskoj će također biti moguće doživjeti Galaxy Z Fold4 i Z Flip4 pametne telefone, prije njihovog službenog početka prodaje, od 19. do 28. kolovoza u Varaždinu na ŠPANCIRFESTU i BURGER FESTU, a radno vrijeme Pop-up kutka bit će od 11h do 21h.

Pop-up kutak nudi specifična iskustva i aktivacijsku zonu gdje će posjetitelji iz prve ruke moći doživjeti najnovije Galaxy uređaje i njihove inovacije poput Galaxy Z Flip4 i Z Fold4 pametnog telefona. Galaxy Z Flip4 ističe se po svojem kompaktnom preklopnom dizajnu, jedinstvenoj FlexCam značajki te interaktivnom Cover Screen prednjem zaslonu koji za korisnike otvara svijet novih mogućnosti – od poziva, poruka, snimanja pa sve do personalizacije i prilagođavanja widgeta. S druge strane, Galaxy Z Fold4 pametni telefon donosi novi Taskbar i podršku za S Pen olovku čime pruža savršene uvjete za multitasking. Osim toga, karakterizira ga veliki zaslon od 7,6-inča, snažniji sustav kamera s nadograđenom širokokutnom lećom od 50MP i 30x Space Zoom opcijom te nevjerojatno izdržljivi Armor Aluminum okviri. Oba uređaja pokreće moćna Snapdragon® 8+ Gen 1 mobilna platforma uz vodootpornost standarda IPX8.

Također, posjetitelji Pop-up kutka u Varaždinu imat će priliku direktno na lokaciji kupiti tijekom preorder perioda i tako iskoristiti posebne pogodnosti. Za prednarudžbu Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4 pametnih telefona, korisnici ostvaruju pravo na otkupnu cijenu starog uređaja + dodatni bonus u iznosu od 1.500 HRK za Galaxy Z Fold4 Ili 1.000 HRK za Galaxy Z Flip4 uz predočenje dokaza o kupovini jednog od uređaja. Dodatno, korisnici koji prednaruče Galaxy Z Flip4 ili Galaxy Z Fold4 ostvaruju mogućnost besplatne zaštite zaslona na jednu štetu unutar prve godine od kupnje[1]. Promocija traje od 10.08.2022. do 25.08.2022. Više informacija o prednarudžbi možete pronaći na linku.