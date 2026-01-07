Donosi dirljivu priču s duhovitim elementima o životu kakav jest

U vremenu kada se privatni i profesionalni život često stapaju u neprekidni vrtlog obaveza, rijetko se na sceni pojavljuje djelo koje tako iskreno i neposredno progovara o unutarnjem svijetu žene. Predstava Marijane Mikulić, 'MARE #zenamajkaglumica', upravo to čini – kroz autobiografski narativ razotkriva slojeve braka, majčinstva i osobnih ambicija, uz trenutačne trenutke humora, tuge i iskrenosti.

Ova intimna, autorska priča ne idealizira svakodnevicu, već je prikazuje u svom punom sjaju – kaotičnu, zahtjevnu, ali istovremeno i dirljivo ljudsku. Mikulić na sceni vješto balansira između komičnih situacija i emotivnih ispovijesti, otvarajući prostor u kojem se publika prepoznaje, često po prvi put izgovarajući naglas ono što dugo osjeća, ali rijetko dijeli.

Foto: Promo

Kako sama autorica ističe: - "Tekst je nastajao tijekom godina kao moj terapijski proces, na papir sam stavljala sve svoje misli, osjećaje, život koji mi se događao. A sada želim da svo to moje procesuiranje svega, braka, majčinstva, autizma, borbe za samu sebe, dobije oblik jedne kvalitetne predstave koja će drugima biti poticaj, snaga, suza, zagrljaj. Nadam se, predstava o kojoj će razmišljati i nakon što izađu iz kazališta."

Zagrebačka premijera u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog rasprodana je u samo dva dana, drugi datum, 17. siječanj također je rasprodan velikom brzinom, pa se na radost publike otvara i treći datum u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog za kojeg publika može kupiti ulaznice. Slijedi Split, 3. ožujka, gdje su karte također gotovo rasprodane, što potvrđuje koliko publika prepoznaje i cijeni autentičnost ove priče.

'MARE #zenamajkaglumica' nije samo kazališna predstava – to je trenutak introspektivnog zrcaljenja, sat vremena u kojem se smijeh i suze isprepliću s univerzalnom porukom: slušati sebe i svoje srce te slijediti vlastite snove. U konačnici, Marijana Mikulić kroz svoj autentičan izričaj podsjeća da, koliko god kaotičan bio život, nismo sami u svojim izazovima i osjećajima.