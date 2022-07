Đokovićeva teniska priča počela je u Hrvatskoj!

Ako je ta priča i istinita, bila je to definitivno jedna od najriskantnijih odluka u životu Đokovića starijeg, ali i genijalna procjena čovjeka koji je vjerovao u kapacitete svog sina za kojeg je samo želio da uživa radeći ono što najviše voli - igrati tenis. Tako uvjerljivo kladiti se u toj životnoj utakmici, trebalo je malo više od puke hrabrosti Ni svjestan nije bio da je donio odluku koja je promijenila kurs teniske povijesti. Jer, dvadesetak i nešto godina od navodnog potpisa 'ugovora s vragom', Novak Đoković postao je jedan od najuspješnijih tenisača u povijesti, prava sportska ikona. Dapače, ostvario je doseg kojem samo možemo odati priznanje. Njegovi sportski rezultati sve ove godine dokaz su veličine istinskog teniskog genija. Zanimljivo, svoj premijerni nastup na ATP turnirima imao je u Umagu 2004. godine. Od tada je osvojio 88 ATP naslova, uz 21 Grand Slam. Po broju Grand Slamova samo je jedan tenisač ispred njega, Rafael Nadal koji ih je sakupio 22.

Prvo mjesto ATP ljestvice preuzeo je 4. srpnja 2011. godine, a na vrhu je bio ukupno 243 tjedna!

On i Nadal jedini su igrači koji su dva puta osvojili svaki Grand slam turnir u Open eri i jedini koji su to uspjeli na tri različite podloge, i to nakon Roya Emersona i Roda Lavera u povijesti tenisa. Đoković je jedini igrač koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira na tri različite podloge (tvrda podloga, zemlja i trava) odjednom (od Wimbledona 2015. do French Opena 2016.).

Sigurno će njegovi dosezi biti tema brojnih rasprava i analiza. Jer, podaci su uistinu fascinantni.

Đoković je došao do rekordna 32 Grand Slam finala i igrao je u finalu svakog Grand Slam turnira najmanje šest puta, što je rekord svih vremena! Niz od četiri naslova u All England Clubu svrstao ga je među četvoricu igrača kojima je to uspjelo u Open eri - Federer, Sampras, Đoković i Borg. Odavno je to jasno, u stogodišnjoj povijesti, Centre Court vidio je samo nekoliko šampiona takvog kalibra. Kada je 2003. godine postao profesionalac, Roger Federer i Rafael Nadal u to su doba već bili etablirani kao svjetski teniski vrh. Dvije godine kasnije nastupio je na svom prvom Grand Slamu. U Melbourneu je protiv Marata Safina, osvajača turnira te godine, uspio uzeti samo tri gema. Sljedeće godine stigao je i prvi ATP naslov u Nizozemskoj. Bio je to nagovještaj da dolazi igrač koji će postaviti nove teniske standarde. U godinama koje su uslijedile kod mnogih je stekao status ikone, uzora kojeg mnogi slijede. No, jaka je bila i struja koja je oko Đokovića stvarala intrige i česte konflikte zbog kojih se nije uklapao u zapadne standarde. Baš kako je kazao Nikola Pilić, jedan od najvećih teniskih autoriteta u povijesti i nekadašnji Đokovićev mentora.

Ima nešto u tome da se zapadnom civilizacijskom krugu ne sviđa jedan tako uspješan sportaš s brdovitog Balkana, on ruši sve njihove principe i mitove o dominaciji i nadmoći.