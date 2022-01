Dok mama kuha ručak, vi pripremite temeljac za samostalni život

A onda se desilo ono što se zapravo svima događa. Previše opuštanja u zoni ugodnih mirisa mamine kuhinje. Previše besplatnih posudbi tatinog automobila. Prepoznajete li to i kod sebe? Ma sve ok, to je potpuno razumljivo. Ali koliko god uživali u blaženstvu suživota s roditeljima, možda sada poželite osjetiti što znači stvoriti vlastiti život.

Probajte zamisliti osjećaj kada po prvi put raširite vlastita krila i otkrijete da vaši snovi nemaju granica. „Freedom!!“ uzviknite iz sve snage kao što je to jednom davno u poznatom filmu učinio još poznatiji glumac.

Proglasite neovisnost i krenite u avanturu življenja po vlastitim pravilima. Uživajte u ljepoti slobode kretanja po vlastitim kvadratima. Ili u zvuku tihog brundanja motora automobila koji pripada samo vama. Ili u čašćenju prijatelja novcima s vlastitog računa. Odgovorite svojim unutarnjim željama, koje možda nitko drugi ne razumije. Sami nanižite svoja ostvarenja, dok se ponosni roditelji drže po strani.

I ako želja postoji, ali ne znate na koju biste se prvo stranu uputili, skoknite do RBA stranice i kroz par klikova dođite do svoje prilike!