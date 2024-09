Dobrotvorna kampanja „SNAGA JE U NAMA“ nastavlja se i ove godine!

Tijekom listopada, tvrtka Salvus već jedanaestu godinu zaredom, od svakoga prodanog proizvoda Solgar Skin, Nails and Hair Formula, donira 1 euro udruzi Europa Donna Hrvatska za psihološku pomoć oboljelima od raka te udruzi Nismo same za projekt besplatnog prijevoza taksijem na kemoterapiju.

Ovaj javnozdravstveni problem tvrtka Salvus prepoznala je još prije jedanaest godina kada je i započela ova dobrotvorna priča, kroz koju je do sada prikupljeno 60.000 eura. Od raka dojke većinom obolijevaju žene starije od 50 godina, no od ove zloćudne bolesti mogu oboljeti i mlađe žene, a također i muškarci. Stoga je izuzetno važno osvijestiti javnost o ovom javnozdravstvenom problemu i pozvati da se od najranije dobi započne s redovitim pregledom grudi. Isto tako, svjesni smo da žene koje se suočavaju s ovom zloćudnom bolešću prolaze kroz teško psihičko stanje te da njihovo tijelo prolazi kroz također izrazito teške promjene. Zbog toga, odlučili smo se za proizvod Solgar Skin, Nails and Hair Formula, jer ljepota i zdravlje dolaze iznutra.

Solgar Skin, Nails and Hair Formula sadržava kombinaciju nekih od najbolje istraženih, prirodnih i metabolički visoko iskoristivih oblika nutrijenata, važnih za ljepotu kose, kože i noktiju*. Jedinstvena, uravnotežena, kompleksna formula koja sadržava aminokiseline, prah crvene alge, MSM, cink, bakar i vitamin C. Vitamin C pridonosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju kože. Cink pridonosi održavanju normalne kose, kože i noktiju, a bakar normalnoj pigmentaciji kose i kože. Odličan je dodatak za svakodnevnu ljepotu.

*Važno je držati se uravnotežene i raznovrsne prehrane te zdravog načina života.

24. rujna, točno u podne organiziran je i Ružičasti party powered by Solgar – zajedničko druženje te press konferencija za novinare. Kampanju Snaga je u nama predstavile su naša poznata voditeljica, spisateljica i komičarka, Marijana Perinić, predsjednica udruge Nismo same, Ivana Kalogjera te predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska, prof. dr. sc. Vesna Ramljak. Kampanju su i ove godine podržala brojna poznata lica, kao što su Solgarove zlatne ambasadorice, Sandra Elkasević i Mirela Kardašević, Daria Lorenci Flatz, Josipa Pavičić, Lejla Filipović, Barbara Suhodolčan, Mia Begović, Robert Mareković, Maja Poljak, Snježana Pejčić, voditeljica Ureda za prehranu vrhunskih sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora te ekspert za suplementaciju, mag. pharm. Mimi Vurdelja te ostali.

Kampanja traje kroz cijeli listopad.

Budite i Vi dio ove dobrotvorne priče, jer SNAGA JE U SVIMA NAMA!

