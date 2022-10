Do kraja prosinca putem paketomata Hrvatske pošte šaljite pakete s popustom

Šaljete li pakete s paketomata ili u paketomat, do kraja prosinca to možete učiniti po akcijskoj cijeni od 19,90 kuna koja se odnosi na sve formate paketa. Tako se po promotivnoj cijeni iz poštanskog ureda u paketomat mogu slati paketi mase do 20 kg, a s paketomata do 30 kg.