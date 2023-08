Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom dionica Amazona (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič “Kako trgovati cijenom dionica”. Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.

Amazon je značajno povećao cijenu dionica, za gotovo 65% od početka ove godine. Osim toga, Amazon Prime Day je početkom ove godine postigao ogroman uspjeh, a Amazon je oborio svoj rekord prodaje osmu godinu dana zaredom, zaradivši 12,7 milijardi dolara.

Tvrtka je također lansirala svoju platformu za umjetnu inteligenciju. Amazon Bedrock korisnicima pruža mogućnost stvaranja vlastitih chatbotova sličnih ChatGPT-u putem internetske usluge Amazon Web Service (AWS). Usluga tvrtke privukla je tisuće korisnika, a Amazon je rekao da je ovaj softver u izravnoj konkurenciji s tvrtkama poput Microsofta i Googlea.

Do sada je Amazon uspio postići tržišnu kapitalizaciju od oko 1,7 bilijuna dolara usred izuzetno impresivnog financijskog izvještaja. Budućnost je također svijetla za tvrtku, s obzirom na to da su smjernice bolje od očekivanja, budući da tvrtka procjenjuje prihode u sljedećem tromjesečju u rasponu od 138 milijardi do 143 milijarde dolara, što je više od procjene Wall Streeta od 138,25 milijardi dolara. Tvrtka je ovu prognozu pripisala visokoj otpornosti potrošača i rastu svojih AWS usluga.

Izvori: CNN Business, Forbes, Fox Business, Reuters, CNBC

