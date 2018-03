Kako sasvim jednostavno kupiti bitcoin, ethereum i druge kriptovalute?

Za kupnju bitcoina, ethereuma i drugih kriptovaluta postoje za to prilagođeni sustavi (Bitstamp, Kraken …) koji su za uobičajenog investitora često previše kompleksni. Ako bih ja morao investirati preko ovih sustava, to vjerojatno nikada ne bi započeo. Budući da su me kriptovalute jako privlačile, istražio sam područje i pronašao jednostavan način pomoću kojega i vi možete uložiti u neke najzanimljivije kriptovalute.

Ako i vi želite zaraditi na kritovalutama još uvijek je vrijeme – samo čitajte dalje!

Kriptovalute nas privlače zbog profitabilnosti. Ako biste prije godinu dana u bitcoin uložili samo tisuću eura, do danas biste već ostvarili devet tisuća eura čiste dobiti, dakle prinos od tisuću posto. Za usporedbu samo mogu navesti da bi vam kod kupovanja nekretnine i iznajmljivanja po sedampostotnom godišnjem prinosu trebale 142 godine da biste ostvarili isti prinos, ako se zgrada do tada ne bi srušila.

Naravno da svi upozoravaju da se možda radi o mjehuru koji može puknuti, a ni ja sam ne bih nikada svu svoju ušteđevinu uložio u ovako rizično područje, ali rizik deset posto ušteđevine iz čarape koja mi može donijeti deset puta više nego što je da ostane u čarapi, za samo godinu dana …

Usput rečeno, da se radi o mjehuru, meni su govorili već prije godinu dana. Također su mi govorili da je to prijevara i još štošta. I vi ste to čuli? Da, o tome vam govorim!

Sada kada smo otklonili gotovo sve dvojbe o investiranju, suočimo se i sa zadnjom. Kako najjednostavnije kupiti kriptovalute?

Zašto eToro?

Jer omogućava jednostavnu registraciju i kupnju kriptovaluta bez raznih novčanika i drugih stvari koje ni sam ne razumijem najbolje. Iskreno rečeno, ako ovaj način ne bi postojao, vjerojatno nikada ne bih počeo trgovati kriptovalutama.

Kada ste registrirani, sredstva na svoj račun za trgovanje možete uplatiti na brojne jednostavne načine:

putem bankovne uplate (uplatnice),

putem kreditne kartice,

putem Paypala i/ili Moneybookersa/Skrilla,

postoje i neki drugi načini, ali oni nisu tako česti.

Ako uplaćujete putem kreditne kartice ili Paypala/Skrilla, sredstva će na vašem računu biti odmah i odmah ćete moći investirati u svoje prve bitcoine (za razliku od drugih ustava gdje kupnja traje poprilično vremena).

Kupnju sredstava obavite putem izvanredno jednostavnog sučelja (za naprednije korisnike mogu reći da kriptovalute možete i “shortati” i zaraditi i u slučaju kada njihova vrijednost pada), a također možete vidjeti što kupuju drugi i koliko su u tome uspješni.

Da se za koju godinu ponovo ne biste tukli po glavi već danas se odlučite barem za BESPLATNU registraciju na eToro.com i pratite što kupuju/prodaju drugi, kreirajte račun s virtualnim novcem ili odaberite najzanimljiviju mogućnost – investirajte u kriptovalute, fenomen, koji JOŠ UVIJEK stvara nekoliko puta više prinose od svih u prošlosti poznatih investicija.

* eToro je ponuđač trgovine CFD instrumenata, a ne burza za kupnju kriptovaluta (u Bitcoin možete investirati, ali ne možete ga kupiti ili njime plaćati),

* eToro za kupnju kriptovaluta ne obračunava tzv. “Overnight” provizije,

* Svaka trgovina je rizična, prethodni prinosi nisu jamstvo za buduće prinose– riskirajte SAMO kapital koji vam u slučaju gubitka neće nedostajati.