Predstavljen prošireni postav izložbe „Nikola Tesla – Mind from the Future“

Najveća hrvatska multimedijska izložba „Nikola Tesla – Mind from the Future“ suradnjom autorice i kustosice izložbe, Helene Bulaje Madunić, sa španjolskim kustosima, Miguelom Ángelom Delgadom i Maríjom Santoyo, proširila je svoj postav u Meštrovićevom paviljonu. Obogaćivanje postava izložbe posjetiteljima nudi 30-ak novih, međunarodnih uradaka inspiriranih Teslom – od ilustrativnih portreta preko stripova do animiranih, igranih i kratkih filmova autora iz čitavog svijeta. Upravo je to ono što genijalca iz Smiljana postavlja kao inspiraciju, odnosno stvarnog heroja neutaživog stvaralačkog impulsa. Autorica i dvoje istaknutih suradnika predstavili su novi dio izložbe i rekli ponešto o sebi i radovima inspiriranim Teslom koji su dio njihova umjetničkog opusa.

Španjolski kustosi, Miguel Ángel Delgado i María Santoyo, 2014. godine su u Madridu postavili prvu veliku biografsku izložbu o Nikoli Tesli pod nazivom „Nikola Tesla. Suyo es el futuro“, koja je uključivala i TESLA POP sekciju u sklopu koje je bio prikazan isječak iz filma „Mehaničke figure_Inspirirani Teslom“, autorice i kustosice izložbe u Zagrebu, Helene Bulaje Madunić. U sklopu te izložbe prikazan je i kratki film Branislava Brkića, „Tesla and the Lamplighter“. Izložba „Nikola Tesla. Suyo es el futuro“ je od 2015. godine na velikoj međunarodnoj turneji te je predstavljena diljem svijeta, a posebnu je pozornost izazvala u Argentini i Meksiku.

Uspješna suradnja na izložbi „Nikola Tesla. Suyo es el futuro“ nastavila se i na izložbi „Nikola Tesla – Mind from the Future“ pa su tako Delgado i Santyo sudjelovali kao savjetnici i kustosi, dok je Bulaja Madunić, nakon izložbe u Madridu, s Brkićem nastavila surađivati kao producentica i art direktorica u okviru njegova dugometražnog animiranog filma i videoigre “Tesla – The Invention of a Dream“, koji je za potrebe izložbe „Nikola Tesla – Mind from the Future“ „prenamijenjen“ u interaktivno kazalište koje posjetitelje uvodi u nadrealni svijet futurističkog animiranog 3D filma. Miguel Á. Delgado autor je i romana inspiriranog Teslom, „Tesla y la conspiración de la luz“ kojeg je objavio 2014. godine, a izložbi „Nikola Tesla – Mind from the Future“ pridonio je dvjema selekcijama suvremenih portreta Nikole Tesle. Selekcija Pop Tesla obuhvaća kolekciju grafičkih portreta Nikole Tesle, dok selekcija Kino – Tesla predstavlja kratke filmove inspirirane Teslom koji uključuju i spomenuti film Branislava Brkića, „Tesla and the Lamplighter“, specifičan po tome što je jedan od prvih regionalnih filmova koji je 2014. godine financiran putem kickstarter kampanje.

Ovaj dodatak, iznimno posjećenoj multimedijskoj izložbi, posjetiteljima će pružiti još bolji uvid u raznolikost promišljanja Tesle, ne samo kao neprikosnovene znanstvene ličnosti, već i kao persone koja djeluje kao vječita inspiracija u umjetničkom stvaralaštvu. Potvrda je to da je Nikola Tesla „perpetuum mobile“ promišljanja, umjetničkog djelovanja, originalnosti, Prometej svjetske alternativne neovisne umjetničke i filmske scene te nepresušni izvor inspiracije.

Izložba „Nikola Tesla – Mind from the Future“ u Meštrovićevom je paviljonu otvorena do 20. ožujka 2018. godine i nove posjetitelje, ova najveća i najoriginalnija izložba u regiji, širom otvorenih vrata čeka u svojoj proširenoj verziji.

Produkcijska kuća izložbe je Real grupa i izložbu je realizirala u partnerstvu s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika. Projekt je realiziran uz veliku potporu niza institucija, visoko pokroviteljstvo Predsjednice Republike Hrvatske, pokroviteljstvo Gradonačelnika Grada Zagreba, Grada Zagreba, Grada Karlovca, Gimnazije Karlovac, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Vrijednost projekta prepoznale su brojne uspješne tvrtke, koje su sponzori projekta – Hrvatska elektroprivreda, Hrvatski Telekom, Zagrebačka banka, MasterCard, Končar – Elektroindustrija, Badel 1862, Ericsson Nikola Tesla, Croatia Airlines, Croatia osiguranje, Turistička zajednica grada Zagreba, Zagrebački holding, Tesla Cables i Hrvatska turistička zajednica. Medijski partneri projekta su Nova TV, Hanza Media, Media Servis i Europlakat.