Možda nije od samog početka imao jasnu viziju svoje budućnosti, ali mora se priznati, naš Tomislav je iz onoga što se pred njime otvorilo zaista stvorio najbolje. No, krenimo redom. Tomislav Tuđen rođen je 1982. u Zagrebu gdje i danas živi. Nakon osnovne škole upisao je matematičku gimnaziju MIOC, a po završetku je upisao FER na kojem je zapeo na drugoj godini, a nakon toga je, kaže, završio studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Tomislav je već tijekom studija počeo ozbiljno raditi u tvrtki koja je u dobroj mjeri odredila njegov daljnji profesionalni razvoj pa mediji u Hrvatskoj kod njega nisu ni dobili svoju šansu.

„U trenutku završavanja fakulteta već sam bio voditelj prodaje u firmi koja se bavi distribucijom vina. Počeo sam raditi kao student na najnižim pozicijama, polako se penjao i odlučio ostati u vinskoj branši. I raditi nešto što zapravo nije imalo veze niti s jednim od dva fakulteta koja sam pohađao“, s osmijehom priča Tomislav.

Pet kratkih pitanja Tomislavu Tuđenu:

Moj najveći poslovni izazov je… bio krenuti

Najveća moja pobjeda je… što sam krenuo

Za pet godina bit ću… suvlasnik agencije koja će biti prvi izbor svima u regiji kad požele otići na vinsko putovanje

Volio bih da sam znao na početku svog poduzetničkog puta… koliko je izazovno, ali s druge strane i lijepo biti sam svoj gazda.

Na Uplift akademiji želim naučiti… ne znam koju bih konkretnu stvar izdvojio, jednostavno želim podići svoje razumijevanje poduzetništva na viši nivo.

Ni nogomet, ni strojarstvo, ni mediji… pobijedili su putovanja i vino

„Paralelno s poslom, konstantno sam ulagao u svoju edukaciju tako da sam završio tri (od tri) stupnja za sommeliera, tako stekavši diplomu Hrvatskog sommelier kluba. Trenutno završavam i poznatu vinsku školu WSET u Austriji gdje mi je do kraja 4. završnog stupnja ostao još samo jedan ispit kojeg se nadam riješiti u 2024. godini. To mi je jedna od novogodišnjih želja“, smije se Tomislav.

„Također sam i brend ambasador Riedela, najpoznatije tvornice vinskih čaša u svijetu“, dodaje naš Uplifter.

„Kao student sam radio sve što se nudilo preko oglasa u SC-u, volio sam biti neovisan i zarađeni novac trošiti na putovanja po Hrvatskoj i Europi. Jedan od tih poslova bio je u dostavi vina i ispostavilo se kasnije da sam u toj firmi na kraju proveo punih 20 godina. Tako da je u biti cijela moja poslovna karijera vezana uz Mivu/Mohor gdje sam prošao sve pozicije. Od dostave, preko voditelja skladišta pa voditelja prodaje i na kraju sam zadnjih 10ak godina bio izvršni direktor. Ove godine, nakon 20 godina, izašao sam iz „zone komfora“ i krenuo u novu avanturu nazvanu „Croatia by the glass“. Da ne radim ovo, vjerojatno bih svejedno bio u turizmu jer volim putovanja ili u vinskom biznisu jer sam se s vremenom zaljubio u taj svijet. Ili sportski novinar što mi je bila prvotna želja nakon što sam postao svjestan da neću biti nogometaš“, smije se naš sugovornik.

S otvaranjem agencije „Croatia by the Glass“ specijalizirane za organizaciju vinskih tura, vinskih radionica i edukacija, Tomislav je na neki način zaokružio svoja životna i profesionalna iskustva s vinima i putovanjima u jednu cjelinu.

Otvaranje turističke agencije usred pandemije

Kada ga pitamo o počecima njegovog poduzetničkog puta, Tomislav kaže da se na to putovanje dugo pripremao i to tako da je nekih sedam ili osam godina najavljivao obitelji i prijateljima da će otvoriti vinsku turističku agenciju.

„Uvijek je falilo ono nešto. Malo više hrabrosti. Ili se zvijezde nisu dobro poklopile. Kad sam napokon odlučio krenuti, to je bio ožujak 2020, bio je sve samo ne dobar tajming za otvaranje turističke agencije bilo kakvog tipa. Na kraju je ipak sjelo sve na svoje mjesto, udružio sam se s prijateljima Jurom i Markom i krenuli smo. Tu mi je bila jako važna podrška i njih dvojice, ali i moje obitelji“, ističe Tomislav.

Hrvatska se sve više profilira kao popularna destinacija za vinski turizam, a pritom svaka regija ima svoj neki specifičan šarm, kako u smislu prirodnog i kulturnog okruženja, tako i u pogledu samih vina i sorti po kojima se ističe. Uz sve te vinske ceste i svo to bogatstvo vinske baštine, pitamo Tomislava čime se sve vodio prilikom kreiranja ponude u svojoj agenciji i kako osmišljava ture za svoje potencijalne klijente. Drugim riječima, kako od svega toga odabrati baš ono po čemu će gosti doživjeti Hrvatsku na čašu.

„Cilj nam je da svojim gostima ponudimo više“

„Na poziciji izvršnog direktora najveće vinske distribucije imao sam privilegiju i sreću obilaziti mnoge podrume u Hrvatskoj i svijetu, i uvijek su ti posjeti bili začinjeni odličnim vinima, finom hranom i pozitivnim iskustvima. To nije bilo dobro za moju liniju, ali je bilo fantastično u smislu prekrasnih trenutaka kakvima svi želimo da nam život obiluje“, objašnjava Tomislav.

„Tu sam došao na ideju ta takva iskustva ponudim i drugima, ljudima koji vole vina, ali možda nisu u vinskoj branši i prilici da tako nešto dožive. Vidio sam prostor u kojem to mogu ostvariti zato što Hrvatska postaje sve više prepoznatljiva po svojim vinima i ta kultura jako raste, a malo se agencija specijalizirano bavi takvim turama. Na našim putovanjima naglasak je upravo na tom doživljaju, da naši gosti probaju nešto što nije dostupno svima, da upoznaju osobno ljude koji stoje iza toga što oni piju i da saznaju više o samoj proizvodnji. Uglavnom se vinske ture svode na kušanje par vina i sitnih narezaka, mi svojim gostima nudimo stupanj ili dva stupnja više od toga“, ističe.

„He who dares wins“ iliti upornost se isplati

„Zanimljiva anegdota vezana je za našu prvu turu koju smo radili u Kutjevu u siječnju 2023. za Vincekovo. Kako uz vinarije volimo promovirati i hrvatske prirodne ljepote, uvijek u ture uvrstimo i taj dio. Tako smo na putu do Kutjeva odlučili posjetiti Park prirode Papuk. Ali dok smo se vozili kroz šumu prema Parku, zapao je takav snijeg da nismo znali da li da nastavimo ili da se vratimo“, prepričava.

„Vođeni krilaticom „He who dares wins“ i uz punu podršku naših putnika, nismo htjeli odustati tako da se taj put pretvorio u pravu avanturu gdje smo u dva navrata morali gurati kombi kroz snijeg. Nije baš bila prava tura kakvu smo očekivali, ali na kraju je sve dobro prošlo. Vidjeli smo i park, a i sve vinarije prema planu. I dobili potvrdu da se upornost uvijek isplati“, smije se Tomislav.

Što je najljepši dio posla i bavljenja poduzetništvom, a što izdvaja kao najteži, pitamo Tomislava.

„Najljepši dio toga da za život zarađujemo putovanjima prekrasnim regijama uz kušanje vrhunskih vina i lokalne hrane. Je l' može bolje od toga? Gdje da počnem...? Šalim se, ali iako je činjenica da ima puno lijepih dijelova u ovome što radimo, nekako bih iz dosadašnjeg iskustva ipak izdvojio naše goste na putovanjima i radionicama“, naglašava naš sugovornik.

„Upravo je nevjerojatna količina pozitivne energije koja se stvara na takvim druženjima i jako sam sretan i zahvalan da nam većina gostiju nakon putovanja postanu prijatelji. A najteže je organizirati satnicu puta i onda je se pridržavati. Želja nam je da gosti dožive i vide više stvari u vremenu koje imamo na raspolaganju, a onda se ponekad teško pokrenuti kada ti je negdje lijepo. Tu sigurno ima prostora za napredak, ali siguran sam da ćemo do toga doći s iskustvom“, smije se.

Tomislav je u projekt Croatia by the Glass ugradio filozofiju brige o okolišu, održivosti te zdravog načina života koje su i njemu osobno bitne. „Održivost nam je jako važna, na svojim turama uvijek tražimo načine za podržati male OPG-ove i restorane pa ih biramo po tom ključu. Preferiramo vinarije koje se bave ekološkom proizvodnjom. Također, promoviramo zdravi način života, boravljenje u prirodi, odgovorno konzumiranje alkohola… Sve su to vrijednosti koje i sami (nekad manje, nekad više uspješno) provodimo i privatno pa ih tako implementiramo i u naše poslovanje“, kaže Tomislav.

Kako smo razgovor otvorili s pitanjima o obrazovanju, u tom ga tonu nekako i završavamo. Naime, Tomislav je od samog početka svoje karijere shvatio važnost dodatnih edukacija, uvidio da imaju značajnu ulogu u napredovanju i profesionalnom razvoju, a paralelno donose potrebna znanja i vještine koje su mu za to potrebne. Tako je s Tomislavovim ulaskom u poduzetništvo na red došla i Uplift akademija.

„Očekujem da me Uplift akademija osnaži u područjima u kojima sam slabiji, kao što su marketing, upravljanje društvenim mrežama, ali i općenita znanja iz turizma koji mi ipak dosad nije bio primarna djelatnost. Naravno, očekujem i upoznati puno ljudi s kojima ću se družiti i surađivati i nakon akademije“, zaključuje Tomislav.

