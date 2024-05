Marko Maleković vlasnik je agencije Blue Life specijalizirane za nautički turizam. Uz jedrenje, Blue Life, inače locirana u Veloj Luci, nudi različite oblike aktivnog odmora pa, između ostalog, jedrenje spaja s ronjenjem i podvodnim ribolovom te drugim aktivnostima, ali gostima nudi i opuštajući odmor s meditacijom, jogom i masažom. Ne bi možda u ovoj priči ništa bilo toliko čudno da Marko zapravo nije rođen i odrastao u Zaprešiću. Ako to uopće možemo zvati čudnim.

„Zaljubljenik sam u more i hrvatsku obalu. Od malih nogu znao sam da ću biti na moru i živjeti od mora. Cilj mi je promovirati Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju, posebno za nautičke entuzijaste. Znanjem stečenim tijekom Uplift akademije, želim unaprijediti poslovanje kreirajući marketinške strategije kako bih privukao još više inozemnih gostiju“, kaže Marko.

Pet kratkih pitanja o Marku Malekoviću:

Moj najveći poslovni izazov je… održavanje ravnoteže između sezonske prirode posla i kontinuirane održivosti.

Najveća moja pobjeda je… baza zadovoljnih klijenata koji se redovito vraćaju ili preporučuju moju agenciju drugima.

Za pet godina bit ću… prepoznatljiv kao lider u nautičkom turizmu, privlačeći veću pažnju i interes međunarodnih klijenata.

Volio bih da sam znao na početku svog poduzetničkog puta… koliko je važna izgradnja mreže podrške, kontakata i odnosa, te da u poslovnom svijetu to može biti ključno za uspjeh. To uključuje povezivanje s drugim poduzetnicima, mentorima i potencijalnim partnerima.

Na Uplift akademiji želim naučiti… upravljanje poslovanjem, uključujući financije, strategiju, marketing, operacije i ljudske resurse, zatim razvijati vještine kao što su samopouzdanje, komunikacija, upravljanje vremenom i stresom, kako bi postigao osobni i profesionalni rast I razvoj.

No vratimo se na početak…

Kao student radio Marko je radio razne studentske poslove i već tada je odlučio da će jednog dana biti sam svoj šef.

„Ideja mi je bila hobi pretvoriti u posao, a najveći izazov mi je bilo objasniti bližnjima da hobi može biti ozbiljan posao“, priča nam Marko. U svojoj misiji je u uspio pa je zato danas vlasnik agencije za nautički turizam. Objašnjava nam što sve nudi gostima…

Za svakog gosta ponešto

„S obzirom da sam magistar kineziologije, instruktor jedrenja, voditelj ronjenja (PADI) te zaljubljenik u podvodni ribolov svojim gostima nudim jedinstveno iskustvo jedrenja u Hrvatskoj. Od odabira i rezervacije plovila, organizacije putovanja te dodatnih sadržaja, kao što su ronjenje s bocama, škola jedrenja te gastronomski doživljaj, iz mora do stola, gdje moji gosti imaju priliku kušati svježe ulovljenu ribu, pripremljenu na tradicionalni način, uz dalmatinska vina i nezaboravne zalaske sunca u skrivenim uvalama“, prepričava Marko.

No osim opcija za aktivni turizam, Marko u agenciji nudi i opcije za puno mirnije odmore.

„Kad je riječ o turizmu, postoji širok spektar preferencija koje ljudi imaju pri biranju vrste odmora. Aktivni turizam privlači one koji vole avanture, a opuštajući odmor privlači ljude koji traže bijeg od svakodnevnog stresa i žele se opustiti. Što se tiče preferencija, to je vrlo individualno. Ne postoji univerzalni odgovor na to što turisti više traže jer svaka osoba ima svoje prioritete i interese. Ključno je prilagoditi ponudu raznolikosti interesa kako bi se zadovoljile različite skupine turista. Ponekad se i kombinacija aktivnog i opuštajućeg odmora može ponuditi istim turistima tijekom jednog putovanja, omogućujući im da dožive različite aspekte odmora“, kaže ovaj poduzetnik. Pitamo ga i tko su njegovi najčešći gosti.

„Teško je kategorizirati, ali mogao bih reći da su moji gosti iskusni nautičari koji već imaju iskustva s plovidbom i vole samostalno upravljati plovilima. Traže destinacije koje pružaju izazov i avanturu. Česte su obitelji jer im pruža fleksibilnost istraživanja obalnih destinacija i otoka, posebno zbog raznolikih aktivnosti koje mogu pružiti djeci. Romantični parovi često odabiru nautički turizam radi privatnosti, romantičnih zalazaka sunca i intimnosti koje pruža boravak na brodu. Zatim avanturisti i ljubitelji prirode koji cijene ljepotu prirode, kristalno čisto more i mirne obalne krajolike te se žele približiti prirodi. Ponekad poslovni ljudi biraju nautički turizam za team building aktivnosti“, nabraja.

Kad jesen dođe, Vela Luka utihne

Ne možemo ne pitati kako to da ga je more toliko snažno privuklo da je odlučio preseliti na obalu i zapravo cijeli svoj život temeljiti na moru.

„More je zaista nevjerojatno mjesto. Beskrajno raznoliko, nepredvidivo, inspirirajuće. Postoji nešto umirujuće u zvuku valova i širini horizonta koji otvaraju perspektivu. Uvijek postoji nešto novo za istražiti i otkriti, bilo da su to različite vrste morskih života ili jednostavno skrivena ljepota pod površinom. More mi pruža osjećaj povezanosti s prirodom i podsjeća me na našu malenost u odnosu na ovu ogromnu planetu“, pomalo poetično opisuje Marko.

Marko kaže i kako bi Korčula, u namjeri da se očuva i ostane poželjan imućnijoj klijenteli, trebao stati s modernizacijom i orijentirat se obnovi starogradnje jer sva mjesta koja su se orijentirala prema sve modernijoj infrastrukturi gube poželjnosti kod gostiju.

Kakav je život u Veloj Luci nakon ljetne sezone?

„Vela Luka nakon sezone je poprilično mirno mjesto, na neki način kao da sve ide, ali jako sporo. U tom razdoblju sam posvećen smišljanju novih ideja, usavršavanju postojećih te radu na bookingu nove sezone“, opisuje nam Marko.

Biti poduzetnik nije nimalo lako, a Marko nam kaže kako smatra da su najteže stvari u poduzetništvu nepredvidljivost i vidljivost jer borba za tržišni udio može biti intenzivna, pogotovo ako se nalazite u zasićenom tržištu.

„Marketing mi je definitivno bolna točka, to je područje na kojem moram najviše raditi, trenutno. Najveće prednosti poduzetništva su sloboda, samostalnost, osobni rast, ali i mogućnost utjecaja na druge i zajednicu“, iskreno će.

Upravo je to jedan od razloga zašto je upisao Uplift akademiju.

„Sve što sam dosad naučio na akademiji bilo je korisno i inspirativno. Analiziranje tržišta, potražnje i trendova omogućiti će mi bolje donošenje odluka o uslugama koje nudim“, zaključuje.

Više o Mastercardovom projektu Uplift, stipendistima Uplift akademije kao i razne tematske članke i intervjue možete pronaći na stranici uplift.hr