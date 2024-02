Tsutomu Yamaguchi – nevjerojatno sretan

Zamislite da ste preživjeli ne jednu, nego dvije eksplozije atomske bombe. Tsutomu Yamaguchi, japanski inženjer, našao se u ovoj nezamislivoj situaciji tijekom Drugog svjetskog rata. Dana 6. kolovoza Yamaguchi je bio na poslovnom putu u Hirošimi kada je bačena prva atomska bomba. Čudom je preživio, iako je bio samo tri kilometra udaljen od žarišta, mjesta gdje je bomba eksplodirala. Yamaguchi se sljedećeg dana odlučio sigurnost potražiti u svom rodnom gradu, Nagasakiju, gdje je 9. kolovoza bačena druga atomska bomba. Nevjerojatno, ali Yamaguchi je preživio i tu eksploziju. Kasnije je u životu postao zagovornik nuklearnog razoružanja, i pravi je dokaz otpornosti ljudskog duha. Preminuo je 2010. u dobi od 93 godine.

Violet Jessop – Miss nepotopivosti

Violet Jessop počela je svoju karijeru kao stjuardesa na brodovima 1908, a da je znala koliki će ju peh pratiti u odabiru brodova na kojima će raditi. Prvu havariju doživjela je 1911. kada se Olympic, na kojemu je radila, sudario s Hawkeom. Nasreću, taj brod ostao je plutati.

Kasnije se zaposlila na Titanicu. Da, na onom Titanicu koji se sudario sa santom leda i potonuo 1912. Jessop se ukrcala u čamac za spašavanje broj 16 i spasila ju je Carpathia, prvi brod koji je bio na mjestu havarije.

Unatoč doživljenoj traumi, Jessop je nastavila svoju pomorsku karijeru. Za vrijeme Prvog svjetskog rata radila je na Britannicu, koji je služio kao brod bolnica. Britannic je 1916. u Egejskom moru naletio na minu i potonuo, a Jessop je opet preživjela, ovaj put držeći se za čamac za spašavanje. Njena nevjerojatna iskustva nisu ju obeshrabrila niti nagnala na promjenu karijere, radila je na drugim brodovima do 1950. Zbog sreće koja ju je pratila u nesrećama prozvana je Miss Unsinkable. Preminula je 1971. u 84. godini života.

Frano Selak – neuništivi

Hrvat Frano Selak, profesor glazbe, stekao je titulu najsretnijeg nesretnika na svijetu nakon što je preživio čitav niz prometnih nesreća koje nerijetko završavaju kobno. Njegov niz nesreća započeo je 1957. kada je autobus u kojemu se vozio produžio ravno u zavoju i slatio u rijeku. Izvukao se s nekoliko sitnih ogrebotina. Već iduće godine preživljava i drugu nezgodu – dok se vozio u vlaku na ruti Sarajevo – Dubrovnik, zbog nevremena je golema stijena pala na tračnice i vlak je iskočio iz njih u rijeku Neretvu. Voda je počela ulaziti u vagon, a Selak je uspio razbiti prozorsko staklo, i jednom rukom isplivati na sigurno – drugom rukom držao je stariju gospođu koja je s njim bila u vagonu i koju je spasio.

Najnevjerojatnija nesreća koju je Selak preživio dogodila se 1962. godine, kada je letio putničkim avionom DC-8. Naime, avion je udario u planinu i poginuli su svi članovi posade i putnici, osim jedne stjuardese i Selaka. Selak je pao s 800 metara i pao na golemi plast sijena, a izvukao se bez ikakvog prijeloma ili ozbiljnije ozljede.

Kasnije je još imao nekoliko nesreća u prometu – auto mu se zapalio u vožnji, a zatim i eskplodirao, no on je izašao na vrijeme, a drugi put je automobilom imao sudar s kamionom, nakon čega se njegov auto stropoštao u ponor od 150 metara, a on je ispao iz auta i ostao visjeti između drveta i stijene iznad ponora.

Nakon ovog nevjerojatnog niza sreća u nesreći, godine 2002. Selaka je pomazila sreća, ovaj put bez dodatka „u nesreći“. Naime, pogodio je sedmicu na lotu i osvojio 7 milijuna kuna! Selak je umro 2016. u dobi od 87 godina.

Robert Lincoln – nesretni svjedok

Robert Todd Lincoln, najstariji sin američkog predsjednika Abrahama, imao je nesreću da bude prisutan ili u blizini triju najznačajnijih atentata u Americi. Bio je u u blizini Fordova kazališta 1865. kada je John Wilkes Booth ustrijelio njegova oca. Zatim je 1881. svojim očima vidio kako je Charles J. Guietau ustrijelio predsjednika Jamesa A. Garfielda, a 1901. je u Buffalu bio prisutan kada je Leon Czolgosz izvršio atentat na predsjednika Williama McKinleya. Zbog toga je prozvan nesretnim svjedokom, a i sam je smatrao da donosi određenu dozu nesreće predsjednicima u svojoj blizini, ali svakako možemo reći da je on imao sreće što je bio u blizini toliko smrtonosnih događaja, a bez posljedica za svoje zdravlje.

Tako da oni kojima je nesreća možda naklonjenija u životu ne moraju brinuti, sreća je možda odmah iza ugla i može im se nasmiješiti čak i u naizgled groznom trenutku. Jedan od odličnih načina za pokušati izazvati sreću su i igre na sreću u kojima se možete okušati u Admiralovim kasinima ili automat klubovima diljem Hrvatske, kao i na službenim stranicama admiral.hr.