Casino igre svakim danom oduševljavaju brojne igrače diljem svijeta. Od samih početaka slot aparata proizvođači su se trudili osmisliti zanimljive teme i motive kojima bi obogatili dostupne igre. Danas predstavljamo tri igre koje su dostupne u Admiral online casinu.

40 Supreme Fruits

Voćkice su uobičajena tema u casino igrama jer su se nekada koristile kao sredstvo isplate u najstarijim slot aparatima. 40 Supreme Fruits odiše retro duhom igre na sreću u potpuno novom ruhu. Green Tube je smjestio valjke i redove na crveno-narančastu pozadinu koja, uz klasičan zvuk vrtnje i ostvarivanja dobitka, daje dojam stvarnog casina. Uz pet valjaka i četiri reda, ova igra ima 40 dobitnih linija, a ukusne voćkice i scatter simboli učinit će pobjedu još slađom.

40 Supreme Fruits nudi wild i scatter simbole koji omogućuju dodatne pogodnosti za igrače.

Wild simbol prikazan je old school sedmicom koja može zamijeniti bilo koju voćkicu za ostvarivanje što boljeg rezultata. Popularna zvijezda je scatter simbol koja u ovom slučaju ne daje besplatne vrtnje, ali značajno povećava šanse za dobitak kad se pojave tri, bilo gdje na polju. Spojite 3 do 5 simbola u liniji s lijeva na desno i pokupite svoj dobitak!

No, to nije sve! Igra ima povezani Jackpot – Jackpot Diamonds Mystery. Dobitak se može ostvariti nakon bilo koje vrtnje koja je završila bez dobitka. Okrećući karte skupljate dijamante, a tri iste boje pokreću dobitak koji odgovara toj boji. Najveći jackpot počinje od fantastičnih 1.500.000 kn!

Smoking Hot 7's

Smoking Hot 7's dio je Diamondy Mystery serije igara koje igračima nudi jako dobre značajke kombiniranja uloga svih igrača iz ove serije, što povećava vrijednost ukupnog dobitka. Svoj ulog možete povećati za čak 5000 puta, osvajanjem najjačeg Jackpota! Ime igre otkriva da je sedmica najvažniji simbol igre i osigurava najveće dobitke.

U ovoj igri svaka vrtnja izaziva novo uzbuđenje. Pet valjaka u tri reda omogućuju 5 fiksnih pobjedničkih kombinacija u kojima pomažu wild simbol i scatter zvijezde. Na repertoaru su nam ponovno slavne voćkice, a na vama je samo da pogodite dobitnu kombinaciju. Scatter simbol omogućuje dobitak na bilo kojoj liniji igre, što uvećava vaše šanse tijekom igre.

50 Extreme Hot

Kao šećer na kraju predstavljamo posljednju igru iz Diamond Mystery serije – 50 Extreme Hot. Ova casino igra sadrži se značajke koje privlače i one najzahtjevnije igrače. S pet valjaka i 4 reda omogućuje 50 dobitnih linija, a šanse se povećavaju svakim wild i scatter simbolom. Kombinacija modernog i retro izgleda, wild Joker i zvijezda uz jednostavan i pregledan izgled osigurava vrhunsku zabavu i užitak.

Ovdje scatter zvijezda daje dodatne mogućnosti – minimalno 3 pokreću značajku koja dodjeljuje 10 besplatnih vrtnji. Kako broj skupljenih scatter simbola raste, tako se povećava i broj besplatnih vrtnji sve do maksimalnih 30.

Jackpot Diamonds Mistery i ovdje garantira osvajanje jednog od četiri Jackpota i to nakon vrtnje koja ne rezultira dobitkom. Najjači je Dijamantni Jackpot koji osigurava 5000x vrijednosti uloga, potom slijedi Crveni s 1250x, Plavi s 200x, a naposljetku i Zeleni koji osigurava 50x vrijednost uloga.

Posjetite Admiral casino i zaigrajte s nama. U našem izborniku postoje još mnoge icasino igre za sve ljubitelje slotova, zato zaigrajte i osvojite dobitke u našem Admiral online casinu!