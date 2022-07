Kada tomu dodamo i formalno obrazovanje koje polazniku daje znanja i alate za daljnje unapređenje poslovanja dobivamo kompletnu osobu spremnu za uspješno vođenje organizacije i sve izazove koji joj predstoje na međunarodnom tržištu.

Razgovarali smo s dr. sc. Goranom Oblakovićem, prodekanom preddiplomskih studija te voditeljem Executive MBA programa Zagrebačke škole ekonomije i managementa te pokretačem Executive MBA programa koji već godinama okuplja osobe na rukovodećim pozicijama željne novih znanja.

Predstavite nam Executive MBA program Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Kako je nastao i kome je namijenjen?

Zagrebačka škola ekonomije i management je pokrenula Executive MBA program još 2014. godine. Program je osmišljen za iskusne profesionalce koje žele nadograditi svoja znanja i vještine u području poslovnog upravljanja. U to vrijeme prepoznali smo kako na tržištu nedostaje program formalnog obrazovanja na diplomskoj razini za osobe s višegodišnjim radnim iskustvom koji nudi mogućnost za usavršavanjem vikendima bez zanemarivanja poslovnih i obiteljskih obveza. Sretni smo što kroz sve ove godine program raste i razvija se, te što imamo veliki broj zadovoljnih studenata i aluminija.

Po čemu se program izdvaja, te koje su glavne prednost?

Temeljna svrha programa je pružiti polaznicima kolegije vrhunske kvalitete iz svih područja poslovnog upravljanja. Program je jako praktičan, te upravo kroz praktične projekte tijekom studija polaznici mogu usporedno razvijati svoja znanja i vještine, svoju karijeru i doprinijeti razvoju svoje organizacije.

Predavači su stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, koji su se usavršavali diljem svijeta, te pored znanstvenog imaju i vrijedno poslovno iskustvo. Profesori su obrazovani na vodećim svjetskim sveučilištima, primjerice na Harvarda i Michiganu u SAD-u, na Bocconiju, St. Gallenu i Oxfordu u Europi, i tako širom svijeta sve do Singapur Management Universitya. Osim na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, naši profesori predaju i na sveučilištima diljem svijeta. Praktično iskustvo je pojačano i kroz iskustva brojnih gostujućih predavača i taj jedinstven mix akademskih i praktičnih znanja, priprema polaznike za nadolazeće izazove u njihovim karijerama.

Primjerice, savjeti kolega Brune Filipija, koji je bio predsjednik Coca-Cole za južni Pacifik, su neizmjerno vrijedni, rekao bi nezamjenjivi. Polaznici koji u prosjeku imaju više od 10 godina radnog iskustva tek trebaju doći na najviše pozicije unutar organizacija, a iskustva nekog tko je sve to prošao su ključna za njihov uspjeh. Jednako vrijedni su savjeti i za polaznike koji su već na vodećim pozicijama ali im nedostaje globalna perspektiva.

Ujedno, glavna prednost programa su naši polaznici. Kao što znate MBA je namijenjen profesionalcima raznih struka, pa su polaznici veoma raznoliki. Svako od njih donosi nova iskustva i jedinstven način razmišljanja, pa tako polaznici ujedno uče jedni od drugih. Primjerice, inženjeri su generalno sjajni u optimizaciji, psiholozi za međuljudske odnose, pravnici za pravna pitanja, i tako redom. Ujedno polaznici dolaze iz raznih organizacija, velikih i malih, domaćih i međunarodnih, starih i mladih, ali definitivno se od svih može ponešto naučiti.

Tijekom diskusija i praktičnih grupnih projekata, profesori često preuzimaju ulogu facilitatora ili konzultanta, te samo usmjeravaju razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi. Naravno profesori koristi najsuvremenije nastavne metode, pa uz predavanja, diskusije i simulacije, koriste i vodeću svjetsku literaturu i poslovne slučajeve, koje se koriste na najboljim svjetskim sveučilištima. Primjerice, poslovni slučaj o Atlantik grupi koji je napisao naš dekan Mato Njavro, objavljen je na Harvard Business Schoolu gdje se koristi u nastavi.

Koja je budućnost programa i kako vidite daljnji razvoj?

ZŠEM je prepoznat po svojoj međunarodnoj komponenti. Naši studenti mogu otići na razmjenu na jedno od 150 partnerskih sveučilišta diljem svijeta. Nažalost, rijetki polaznici Executive MBA programa mogu organizirati poslovne i privatne obveze i otići na semestar ili dva na razmjenu. Pretežno su to kratke razmjene od dva tjedna u kojima polaznici odslušaju jedan kolegij. Upravo zato, kako bismo executive studentima omogućili stjecanje međunarodnih znanja i kompetencija, osmislili smo Global Executive MBA program.

Global Executive MBA program zadržava opći program poslovnog upravljanja za osobe na rukovodećim pozicijama koje svoje obrazovanje žele podići na globalnu razinu. Uz predavanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa Global Executive MBA omogućuje polaznicima stjecanje znanja i s H-FARM College u Italiji, Luxembourg School of Business u Luksemburgu, Stevens Institute of Technology u New Yorku te iz Singapura.

Prva generacija studenata Global Executive MBA programa svoj studij privodi kraju. I dok su studenti obogaćeni novim znanjima, iskustvima i poznanstvima spremniji za nove projekte, dojmovi protekle studijske godine više su nego pozitivni.